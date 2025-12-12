EE.UU. sancionó a tres sobrinos de Nicolás Maduro por narcotráfico

Estados Unidos profundizó su ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro tras la incautación de un petrolero sancionado frente a las costas venezolanas, un operativo que coincidió con la llegada a Oslo de la líder opositora María Corina Machado, quien desafió una prohibición de viaje.

Un día después de la operación marítima, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra compañías navieras, seis buques y varios individuos vinculados al oficialismo, un movimiento que busca golpear el principal sostén económico de Caracas: la exportación de crudo.

La Casa Blanca afirmó que el petrolero incautado, conocido como Skipper, transportaba cerca de 1.8 millones de barriles de crudo venezolano rumbo a Cuba. Según datos de Kpler citados por analistas, la carga tendría un valor aproximado de $84 millones de dólares. El buque, anteriormente llamado Adisa, ya había sido sancionado en 2022 por facilitar comercio petrolero para Hezbollah y la Fuerza Quds iraní. Registros satelitales mostraron que el tanquero ocultó su ubicación real mientras estaba atracado recientemente en una terminal del país y enarbolaba bandera guyanesa sin estar registrado en Guyana.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, difundió imágenes del operativo y aseguró que la embarcación formaba parte de una red ilícita de transporte de petróleo que favorecía a Venezuela e Irán

El Tesoro acusó a las embarcaciones sancionadas de emplear prácticas de navegación engañosas e inseguras para sostener financieramente al gobierno venezolano. Cuatro de los seis buques navegan bajo bandera panameña y los demás bajo banderas de las Islas Cook y Hong Kong. A primera hora del viernes, ninguno de ellos se encontraba en aguas del Caribe, de acuerdo con información de transporte marítimo consultada por CNN, aunque al menos ocho petroleros ya sancionados por vínculos con Irán o Rusia permanecían cerca de terminales venezolanas.

Junto con las empresas y navieras, Washington también sancionó a tres sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores —Franqui Flores, Carlos Flores y Efraín Campo— y al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano. Dos de los familiares habían sido condenados por narcotráfico y posteriormente liberados en un intercambio de prisioneros en 2022.

Las medidas bloquean cualquier activo que mantengan en Estados Unidos y prohíben a empresas y ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos, bajo advertencia de penalidades financieras a quienes violen la normativa.

La administración Trump sostiene que estas acciones forman parte de su estrategia para frenar el flujo de drogas y debilitar al gobierno venezolano, al que acusa de narcoterrorismo. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió ante el Congreso el uso de efectivos armados para incautar un barco mercante, y lo vinculó directamente con los esfuerzos antidrogas regionales. Trump justificó la escalada como respuesta a lo que describe como un “conflicto armado” contra cárteles que, asegura, amenazan a Estados Unidos.

La campaña de presión se ha intensificado en los últimos meses con el despliegue de miles de militares, un grupo de ataque de portaviones en el Caribe y operaciones letales contra presuntos barcos de contrabando, acciones que —según reportes oficiales— han dejado al menos 87 muertos desde septiembre. Washington anticipó que podrían producirse más incautaciones en las próximas semanas, lo que abre interrogantes sobre la capacidad de Venezuela para colocar su petróleo en el mercado global.

Maduro denunció la incautación como un acto de “piratería naval criminal” y presentó una queja ante la Organización Marítima Internacional. Según citó Reuters, el mandatario aseguró que el Skipper llevaba casi dos millones de barriles “a mercados internacionales”. Tras el incidente, sostuvo conversaciones con el presidente ruso Vladímir Putin, quien reiteró su apoyo a la defensa de la soberanía venezolana frente a lo que calificó como “presión externa”.

Sigue leyendo:

– Trump evita hablar de petróleo, asegura que ofensiva contra Venezuela es por tema migratorio y tráfico de drogas.

– Trump resta importancia a la relación de Putin y Maduro.