ELN ordena confinamiento de civiles en Colombia por operaciones militares de EE.UU.

La guerrilla colombiana ELN ordenó este viernes a los civiles en regiones bajo su dominio confinarse 72 horas a partir del domingo mientras realiza ejercicios militares para responder a las “amenazas de intervención” del presidente estadounidense Donald Trump.

El mandatario ha advertido que no descarta atacar suelo colombiano para frenar el narcotráfico, en medio de las tensiones por la ofensiva militar que Washington lleva adelante en el Caribe y el Pacífico.

ELN acusa a EE.UU. de querer saquear los recursos de Colombia

El grupo guerrillero más longevo de América, que controla regiones clave para la producción de droga, advirtió en un comunicado que luchará por la “defensa” de Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, según la ONU.

“Es necesario que los civiles no se mezclen con militares para que eviten accidentes”, dice en un comunicado difundido en redes de propaganda rebelde, en el que pide a las comunidades no transitar por carreteras” ni ríos.

La guerrilla marxista acusa a Trump de tener un “plan neocolonial” con el que “pretende recrudecer el saqueo” de los “bienes naturales” de Colombia.

Amplio control del territorio y expansión

El ELN sostuvo negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro por dos años, pero terminaron en enero ante la persistencia de los ataques de los rebeldes.

El grupo criminal tiene presencia en más de 20% de los más de 1,100 municipios de Colombia, según el centro de estudios sobre el crimen Insight Crime. Uno de sus bastiones es la región del Catatumbo, una de las zonas con más narcocultivos del mundo, donde controla la producción de cocaína.

Además, varios estudios destacan la presencia de esta guerrilla de extrema izquierda en Venezuela, donde se cree que opera en alianza con las fuerzas militares del régimen de Nicolás Maduro.

