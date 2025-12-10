Estados Unidos sanciona a red que recluta exmilitares colombianos para combatir en Sudán

Estados Unidos impuso sanciones a una red transanacional que recluta a exsoldados de Colombia, incluso niños, para combatir con paramilitares en la guerra civil en Sudán.

El conflicto en el país africano, que estalló en abril de 2023, enfrenta al ejército sudanés y al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Ha causado miles de muertos y desplazado a millones de personas, sumiendo al país en la “peor crisis humanitaria” del mundo, según la ONU.

Las sanciones fueron impuestas a cuatro personas y cuatro entidades, y apuntan contra una red transnacional que “recluta exmilitares colombianos y entrena a soldados, incluidos niños” para luchar para las FAR, precisa un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“La guerra civil en Sudán corre el riesgo de desestabilizar la región”

Uno de los sancionados es Álvaro Andrés Quijano Becerra, un militar colombiano retirado que reside en Emiratos Árabes Unidos. Washington lo acusa de desempeñar “un papel central en el reclutamiento y despliegue de exmilitares colombianos en Sudán”.

De la misma forma, fue sancionada una agencia de empleo que cofundó Quijano Becerra y su esposa Claudia Oliveros Forero, quien ha estado involucrada en su gestión. También la corporación Maine Global, con sede en Bogotá, y su director Mateo Duque Botero.

Estas sanciones impiden el ingreso a Estados Unidos, la congelación de activos bajo jurisdicción en este país y la prohibición de apoyo financiero o material.

“La guerra civil en Sudán corre el riesgo de desestabilizar la región y convertir a Sudán en un refugio seguro para quienes amenazan a Estados Unidos”, señaló el Departamento del Tesoro. En enero, el Departamento de Estado denunció que miembros de las FAR habían cometido un genocidio.

