FBI ofrece recompensa por “La Firma”, miembro del CJNG vinculado a fraudes de tiempos compartidos

Estados Unidos reforzó la presión contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al emitir una nueva alerta sobre Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”, acusado de dirigir un esquema de fraude internacional y de operar como mando de sicarios dentro de la organización criminal.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció una recompensa de hasta 245,000 dólares por información que lleve a su captura, mientras que autoridades federales lo consideran uno de los operadores clave de la estructura dirigida por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Rivera Varela, nacido en Cali, Colombia, y con nacionalidad mexicana, enfrenta cargos en el Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. Una orden de arresto federal fue emitida en octubre, tras imputaciones por conspiración para lavar dinero y por proporcionar apoyo a una organización designada como terrorista.

La Fiscalía estadounidense sostiene que La Firma participó en la dirección de un complejo esquema de fraude contra propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México, especialmente en Puerto Vallarta, Jalisco.

Investigaciones del FBI indican que el modelo de estafa comenzó alrededor de 2011. Las víctimas eran contactadas con ofertas falsas para comprar sus tiempos compartidos a cambio de pagos anticipados que nunca se reembolsaban. Posteriormente, supuestos abogados vinculados al CJNG prometían recuperar el dinero mediante otra cuota.

En algunos casos, un tercer grupo se hacía pasar por agentes gubernamentales para continuar con el engaño. Las autoridades afirman que este mecanismo generó cientos de millones de dólares utilizados para financiar operaciones de tráfico de drogas y armas.

Además de su papel financiero, el FBI señala que Rivera Varela encabeza unidades de sicarios de élite asociadas con violencia extrema y con acceso a armamento de grado militar. Las agencias estadounidenses y mexicanas lo han vinculado con el atentado contra Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y con el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. En marzo de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera en México bloqueó sus cuentas bancarias como parte de estas investigaciones.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también lo ha sancionado en diversas ocasiones. En 2021 y nuevamente en 2023, la dependencia lo señaló como parte de un grupo del CJNG asentado en Puerto Vallarta y responsable de organizar asesinatos de rivales y políticos. En estas acciones fueron incluidos otros operadores como Francisco Javier Gudiño Haro, alias “La Gallina”, y Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”.

