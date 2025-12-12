Zuleyka Rivera rompe el silencio y habla de su salida de “Miss Universe Latina, El Reality”

“No fue para eso que me contrataron”, dice Zuleyka Rivera. La exreina de belleza y capitana de uno de los equipos del “Miss Universe Latina, El Reality” de Telemundo rompió el silencio en una entrevista brindada para la cadena en su sede de Puerto Rico.

Zuleyka empezó como parte del programa junto a Alicia Machado en el puesto de capitanas. El jurado estaba conformado por Aracely Arámbula, Fabián Ríos y David Salomón. Dentro de esta edición también contamos con Jacqueline Bracamontes como conductora.

El proyecto en un principio sonaba tentador y esperanzador. ¿A quién no le llama la idea de un reality con candidatas ansiosas por ser reinas de belleza, cuyo premio la llevaría a ser parte del gran certamen de Miss Universo? Sin embargo, el programa terminó siendo una decepción para muchas personas.

Zuleyka rompió el silencio en Puerto Rico y explicó que no estaba de acuerdo con muchas cosas que estaban pasando, mencionando especialmente las dinámicas dentro de la competencia. Y es que muchos de los que vimos esta primera temporada también señalábamos que muchas de esas pruebas eran absurdas y rayaban en el ridículo.

La exreina de belleza afirma que su nombre estaba de por medio y que al final del día el público repartía sus críticas sobre las personas que ponían la cara para el mismo y que esto, además de las situaciones que ya le incomodaban del proyecto, la llevó a renunciar. Afirma que le habría gustado despedirse públicamente de las chicas, pero que no pudo hacerlo como hubiese querido. Asegura que les pidió disculpas por abandonarlas, pero también destaca que el tiempo terminó dándole la razón. “No hay mal que por bien no venga. Y lo mejor que yo pude haber hecho fue quedarme en mi esquina”, explicó Zuleyka.

Lamentablemente, el programa se quedó en ser una buena idea, que la producción no supo ejecutar. Porque aunque la conductora era muy buena y las capitanas también poseían el nombre y la experiencia para poder realizar su trabajo frente a las participantes, las dinámicas y el pésimo desempeño del jurado llevaron al proyecto al fracaso.

Los evaluadores no sabían juzgar, y en todas veían material de reinas del certamen, cuando claramente se podían ver las fallas en muchísimas de las participantes. La complacencia no es parte de un programa en donde se juzga tan severamente el talento para encontrar a la próxima Miss Universo.

