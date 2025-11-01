Zuleyka Rivera reaparece en redes con una selfie en bikini

¡La reina de belleza Zuleyka Rivera ha vuelto a hacer de las suyas en redes sociales! Con la sensualidad y belleza que la caracteriza, la boricua reapareció con un carrusel de imágenes en las que dio una mirada inédita a las aventuras que ha vivido a nivel profesional y personal durante las últimas semanas.

Por medio de su cuenta de Instagram, la ex Miss Universo se dejó ver en diversos escenarios dentro de su día a día: ejercitándose desde el gimnasio, en cenas con amigos, el detrás de cámaras de su trabajo en televisión, así como viajes alrededor del mundo y una que otra selfie desde la comodidad de su hogar.

Sin embargo, hubo una postal que ganó mayor popularidad que el resto: una candente selfie frente al espejo en la que aparece enfundada en un diminuto bikini color negro que evidenció la envidiable figura con la que cuenta a sus 38 años de edad.

En respuesta a su hazaña, la conductora se volvió el blanco de piropos y mensajes de cariño en los que sus seguidores más fieles hicieron mención de su belleza y apertura a hacerlos parte de su día a día.

“Estás en un gran momento”, “Rompiendo, partiendo, destruyéndo, etc. Todo a la vez”, “Bella”, “Guapísima siempre”, “Amo verte así en tus fotos…natural”, “Mujerón bello”, “Toda una reina latinoamericana”, “Estás irreal, preciosaaa” y “Brillando desde adentro hacia afuera”, son algunas de las reacciones que se registraron en la web.

“Entre viajes, risas y proyectos… 💫 ✨ Un poquito de todo por si me extrañaban por aquí”, escribió Zuleyka Rivera para acompañar la publicación con la que reiteró su iniciativa de mantenerse cercana con la comunidad digital que la mantiene vigente.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que la estrella de la pantalla chica da de qué hablar con las imágenes que coloca desde sus plataformas digitales. Recordemos que hace tan solo algunas semanas desató furor gracias al contenido que compartió sobre su paso por la Semana de la Moda en su natal Puerto Rico, donde aplaudió el trabajo de su compatriota, el diseñador Jose Raúl.

