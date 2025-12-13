Chavistas marchan en Venezuela contra la incautación del petrolero por parte de EE.UU.

Cientos de chavistas se movilizaron el sábado en distintos puntos de Caracas y en otras regiones de Venezuela, para protestar en contra de la confiscación de un buque petrolero por parte de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Los simpatizantes del oficialismo se concentraron en varios puntos de la capital venezolana para rechazar lo que consideran una injerencia por parte de Estados Unidos en el país e hicieron pequeñas marchas.

La misma escena se repitió en los estados Sucre y Monagas, ambos al noreste del país, según reportó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Contrabando de petróleo iraní

El pasado martes, Estados Unidos interceptó el buque petrolero Skipper, que navegaba con falsa bandera, frente a las costas de Venezuela, en una operación conjunta del Departamento de Guerra con la Guardia Costera estadounidense.

El buque fue incautado por orden de un juez de Estados Unidos, debido a sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, pero que en esta ocasión transportaba 1,9 millones de barriles de crudo de la estatal PDVSA, según dijo el Gobierno venezolano, que no precisó el país de destino.

“Robo descarado”

El Gobierno de Venezuela calificó el miércoles el decomiso como un “robo descarado” y el presidente Nicolás Maduro denunció que los tripulantes del buque están “desaparecidos”.

Por su parte, la Casa Blanca indicó que el Skipper está sometido a “un proceso de decomiso” y será trasladado a un puerto estadounidense para proceder a la incautación de su carga.

Este hecho marca un nuevo episodio de la escalada de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, país que mantiene desde agosto un despliegue aeronaval en el Caribe, que, asegura, está destinado a combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como un intento de propiciar un “cambio de régimen”.

