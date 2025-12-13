Liam Neeson reacciona a la polémica por narrar un documental antivacunas

El actor irlandés Liam Neeson se encuentra en el ojo del huracán luego de darse a conocer que prestó su voz para narrar el documental “Plaga de Corrupción”, el cual aborda temas sensibles sobre salud pública y cuestiona la legitimidad de las vacunas.

Una de las premisas que dejó un mal sabor de boca en el público fue aquella en la que el histrión cuestiona los confinamientos efectuados durante la pandemia por COVID-19, así como la incertidumbre que se generó en torno a dicha enfermedad

“Miles de vidas se perdieron, no por el virus, sino por la angustia mental que provocaron estas severas restricciones“, es una de las declaraciones extraída del tráiler lanzado recientemente por Kent Heckenlively, coguionista y productor de la película

Otro de los detalles que desató polémica fue que la producción audiovisual contó con la participación del secretario de Salud y Servicios Humanos del gobierno de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. En la entrevista, el profesional analiza la validez de vacunas, incluyendo la administrada contra el COVID-19, un punto que ha sido ampliamente debatido durante los últimos años.

Liam Neeson niega una postura antivacunas. Crédito: Scott Garfitt/Invision | Mezcalent

Lian Neeson y su equipo niegan una postura antivacunas

Ante los crecientes señalamientos en contra del famoso que ha participado en historias como “Implacable” y “Cold Storage”, su equipo de trabajo lanzó un comunicado a través del periódico The Guardian. En él, aclararon que Neeson no está en contra de las vacunas y que su participación no se traduce en afinidad con las ideas promovidas en el proyecto audiovisual.

Dentro del escrito, los representantes de la estrella de Hollywood destacaron la estrecha relación que su cliente mantiene con Unicef, protagonizando varias campañas de salud pública y promoción de la vacunación infantil durante los últimos años.

“Liam nunca ha sido, ni es, antivacunas. Su extensa colaboración con UNICEF subraya su firme apoyo a las iniciativas mundiales de inmunización y salud pública. No influyó en el contenido editorial de la película, y cualquier pregunta sobre sus afirmaciones o su mensaje debe dirigirse a los productores“, se lee en el comunicado lanzado desde su cuenta de Instagram.

