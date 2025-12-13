Pumas a punto de cerrar al delantero brasileño Juninho del Flamengo de Brasil

Los Pumas de la UNAM, después de los cambios en su directiva con la salida de Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho, así como la reciente recontratación de José Juan Macías, se han dado a la tarea de buscar a otro delantero y al parecer están muy cerca de contratar al brasileño Juninho del Flamengo.

En caso de que se concrete el fichaje de este cotizado artillero, sin duda sería una incorporación importante en los momentos en que la delantera felina se encuentra en problemas con la grave lesión de Macías, por lo cual están haciendo los esfuerzos económicos para traer al multicampeón del Flamengo.

🚨Pumas acordó de palabra la llegada del delantero Juninho, campeón de la Libertadores con Flamengo.

*️⃣El traspaso se cerró en u$s 5M.

De acuerdo a versiones del canal deportivo ESPN y del portal mediotiempo, la escuadra felina solo concreta los últimos detalles para hacerse de los servicios del delantero amazónico de 29 años y que pueda impulsar a la escuadra felina para el torneo Clausura 2026 y la próxima edición de la Concachampions.

¿Cuánto costaría el pase del brasileño?

Hasta el momento no se han manejado cifras, pero supuestamente Pumas tendría que desembolsar alrededor de 5 millones de euros (alrededor de 105 millones de pesos), cifra que pagó el Flamengo al Qarabag de Arzebayan.

El delantero se reportaría con Pumas después de terminada su participación en la Copa Intercontinental 2025, donde enfrentaron este sábado al Pyramids después de eliminar a Cruz Azul y levantarse el trofeo del Derbi de las Américas.

Juninho estaría en México alrededor del miércoles para firmar un contrato por los próximos tres años para ocupar una de las plazas de extranjero que tiene disponibles y donde también siguen buscando al colombiano Diber Cambindo del Necaxa, pero sin que hasta el momento se haya concretado algún arreglo.

La trayectoria del delantero brasileño

Juninho en su paso por el Flamengo jugó 32 partidos, donde 15 fueron en el torneo de Liga, cinco en la Libertadores, dos en la Copa, ocho en el Carioca, uno en el Mundial de Clubes y otro más en la Supercopa Rei

🇧🇷 Juninho no quiso hablar sobre su posible llegada a Pumas.



Gonzalo Plata lo dejó muy claro: "Flamengo, él está en Flamengo" 🚨@Alonso_Cabral @FabrizioDC_ pic.twitter.com/9wmuET6y7A — FOX (@somos_FOX) December 13, 2025

Su producción goleadora fue de cuatro goles, uno en la Libertadores, otro contra Táchira, uno en la Liga y dos más en el campeonato carioca, que no impresionan, pero en los cuales Pumas confía para poder potenciar su delantera.

El brasileño, cuando fue consultado sobre Pumas, no quiso detenerse en la zona mixta después del juego contra el Pyramids de Egipto, por lo cual hasta el momento la llegada del artillero se basa en los reportes extraoficiales.

