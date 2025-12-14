“Apoyo absolutamente la estrategia del presidente Trump sobre Venezuela”: María Corina Machado

Desde Noruega, donde acaba de recibir el Premio Nobel de la Paz, la líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que el régimen de Nicolás Maduro “tiene los días contados”y que apoya “absolutamente” la estrategia del presidente Trump en Venezuela, en medio de la creciente campaña de presión de su administración contra el régimen del presidente Nicolás Maduro.

En una extensa entrevista concedida al programa Face the Nation con Margaret Brennan, de CBS, Machado dijo: “nosotros, el pueblo venezolano, le estamos muy agradecidos a él y a su administración, porque creo que es un defensor de la libertad en este hemisferio”.

Estados Unidos ha incrementado la presión contra Maduro con nuevas sanciones, incautaciones de activos, operaciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico y una mayor presencia militar en la región.

Para Machado, estas acciones responden a una exigencia que la oposición venezolana ha planteado durante años.

De cara a un escenario de transición, la líder opositora aseguró que el principal aliado de una Venezuela democrática será Estados Unidos y anticipa un retorno masivo de migrantes.

“El día que Maduro se vaya, veremos a cientos de miles de venezolanos regresando a casa”, concluyó.

Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado says once there’s regime change and Nicolás Maduro is gone, there will be “hundreds of thousands of Venezuelan migrants coming back home from the United States and all over the world.”



Half a million Venezuelans in the U.S. lost… pic.twitter.com/IaE2bnuqv0 — Face The Nation (@FaceTheNation) December 14, 2025

Premio de los venezolanos

La Premio Nobel habló por primera vez tras su salida clandestina de Venezuela, un operativo que calificó de “extremadamente riesgoso”, pero cuyos detalles evitó revelar para no poner en peligro a quienes la ayudaron.

La dirigente opositora confirmó que recibió apoyo internacional, aunque insistió en que lo verdaderamente relevante no es su escape, sino el mensaje que representa el Nobel para los venezolanos.

“Este premio no es mío; es del pueblo venezolano, que ha luchado incansablemente contra una estructura criminal y narcoterrorista”, afirmó.

Machado adelantó que su intención es regresar al país cuando sea más útil para la causa, aun reconociendo los riesgos personales y el impacto que esa decisión tiene sobre su familia, a la que mantiene fuera de Venezuela por seguridad.

“Maduro declaró la guerra al pueblo venezolano”

Durante la entrevista, Machado aseguró que el gobierno de Maduro no funciona como una dictadura convencional, sino como una red criminal transnacional con vínculos con Rusia, Irán, Cuba, grupos armados y cárteles del narcotráfico.

“Los recursos que Maduro obtiene no van a escuelas ni hospitales; se usan para comprar armas, pagar a grupos criminales y sostener la represión”, sostuvo.

En ese contexto, rechazó el argumento de que las sanciones perjudiquen al pueblo, y responsabilizó directamente al régimen por la crisis humanitaria, los bajos salarios, el colapso de los servicios públicos y el éxodo de más de ocho millones de venezolanos.

Machado también denunció un aumento reciente de la violencia estatal, incluyendo detenciones arbitrarias y el encarcelamiento de menores de edad, y afirmó que el régimen se ha vuelto “más agresivo” ante la pérdida de control interno.

“Cuando un régimen criminal sabe que sus días están contados, responde con más brutalidad”, dijo.

Fuerzas Armadas divididas y una transición en preparación

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la situación dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Machado aseguró que existe una fractura profunda y que una amplia mayoría de los militares desea un cambio político.

Como ejemplo, citó los eventos de las elecciones de 2024, cuando —según ella— muchos uniformados desobedecieron órdenes de expulsar a testigos electorales de la oposición.

“Tenemos evidencia de que más del 80% de las fuerzas armadas apoyarían una transición democrática una vez que esta esté en marcha”, afirmó.

No obstante, aclaró que la oposición no participa ni participará en decisiones de seguridad nacional de otros países, y evitó pronunciarse directamente sobre una eventual acción militar estadounidense, aunque dejó claro que aceptará “toda la presión necesaria” para obligar a Maduro a dejar el poder.

Machado sostuvo que el cambio político ya fue decidido por la mayoría de los venezolanos y que lo que falta es hacer cumplir esa voluntad.

Reiteró que no busca venganza, sino justicia, especialmente para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad documentados por Naciones Unidas.

De cara al futuro, la dirigente explicó que la oposición ya tiene planes concretos para las primeras horas y días de un nuevo gobierno, con apoyo internacional en seguridad, energía, finanzas y reconstrucción institucional.

También anticipa que, una vez que Maduro salga del poder, se producirá un retorno masivo de migrantes. “El pueblo venezolano es nuestra principal fuente de estabilidad”, concluyó. “Hemos pagado un precio enorme por la libertad, pero Venezuela será libre”.

