Arrestan a hispano en Nueva York por el asesinato de un taxista tras una disputa por la tarifa

Un hombre de Nueva York fue arrestado y acusado de asesinar a un taxista luego de una disputa por la tarifa del servicio, informó este sábado la oficina del sheriff del condado de Putnam. El sospechoso, Santos Vásquez-Ramírez, de 27 años, fue detenido en su residencia en Pawling, al norte del estado.

Según las autoridades, Vásquez-Ramírez presuntamente confesó haber estrangulado a Aurelio Zhunio-Orbez, un taxista de 66 años, el pasado 1 de diciembre.

El crimen ocurrió durante un traslado en taxi

La policía detalló que el acusado no conocía personalmente a la víctima, aunque había utilizado sus servicios con anterioridad. Zhunio-Orbez recogió a Vásquez-Ramírez en Brewster cuando se produjo una discusión relacionada con un viaje previo y el costo del servicio.

Durante el altercado, el taxista fue asesinado. Posteriormente, el sospechoso habría arrastrado el cuerpo hacia una zona boscosa cercana, donde los restos fueron encontrados flotando en el embalse de Croton Falls ese mismo día.

El sospechoso huyó en el vehículo de la víctima

Tras el crimen, Vásquez-Ramírez se marchó en la camioneta Toyota Sienna negra de la víctima y la abandonó en la estación de tren Metro-North de Purdy, a unos 15 minutos de Brewster.

El sheriff del condado de Putnam, Brian Hess, afirmó que el arresto fue posible gracias a una investigación minuciosa que incluyó la revisión de decenas de cámaras de seguridad, estaciones de tren y registros de video en la zona.

Durante una rueda de prensa, Hess calificó el crimen como “un acto de violencia brutal e insensato” contra un hombre trabajador. Zhunio-Orbez era padre de cuatro hijos y residía en Danbury, Connecticut.

“Era alguien que no merecía el destino que sufrió”, subrayó el sheriff.

Familiares y allegados recordaron al taxista como un hombre dedicado a su familia y muy apreciado en la comunidad. En una página de GoFundMe creada por sus familiares, su sobrina destacó su amabilidad, generosidad y compromiso con quienes atendía como conductor.

La recaudación supera los $8,500 dólares de una meta de $12,000.

Vásquez-Ramírez enfrenta cargos por asesinato en segundo grado y robo en primer grado. Permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

