Cocinero de IHOP es acusado tras disparar a dos adolescentes por presunto robo de paquetes en Atlanta

Rakim Bradford, de 34 años, enfrenta dos cargos de agresión agravada y uno por posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave, tras un tiroteo registrado el miércoles en la comunidad cerrada Villages of Cascades, en los suburbios del oeste de Atlanta.

De acuerdo con la policía, Bradford abrió fuego luego de salir de su casa para recoger un paquete y observar a tres adolescentes que, según creyó, intentaban robar entregas dejadas en el porche.

Dos adolescentes heridos, uno en estado crítico

Uno de los jóvenes, de 15 años, recibió un disparo en el pie derecho y fue trasladado al Hospital Grady Memorial, donde fue atendido y se encuentra fuera de peligro. Posteriormente, las autoridades localizaron a un segundo adolescente con una herida de bala en el brazo derecho; fue sometido a cirugía y permanece en estado crítico. Un tercer joven no resultó herido.

Según la orden de arresto, uno de los adolescentes admitió haber visto una camioneta dejar un paquete en el porche y decidió sustraerlo.

Versiones contradictorias tras el incidente

Tras el tiroteo, Bradford llamó a un compañero de trabajo y le dijo que el arma se disparó mientras la limpiaba, luego de recibir una notificación de entrega. Sin embargo, ese mismo colega declaró a la policía que Bradford afirmó haber salido a buscar el paquete que contenía el arma y que esta se accionó, creyendo haber herido a uno de los jóvenes por la espalda mientras huían.

Bradford abandonó la vivienda tras el incidente y no se encontraba en el lugar cuando llegó la policía alrededor de las 3:30 de la tarde, pero posteriormente se entregó de manera voluntaria.

Investigación en curso y preocupación por la violencia

La policía halló al menos un casquillo en la escena, aunque no se ha determinado cuántos disparos fueron realizados. Tampoco está claro si Bradford es el propietario de la vivienda o si la alquilaba.

“Creemos que se estaba produciendo un delito contra la propiedad, con el robo de paquetes del porche delantero”, declaró el jefe de policía de Atlanta, Darren Schierbaum. “Siempre que un menor resulta herido en nuestra ciudad, lo tomamos muy en serio”.

El caso ha reavivado la preocupación por la violencia armada en la zona: en octubre, la misma comunidad fue escenario de un tiroteo que dejó un joven muerto y otro herido, en un hecho presuntamente vinculado a una disputa entre grupos.

