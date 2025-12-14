Exasesor de Red Bull rompe el silencio y dice que problema con Checo Pérez fue “fabricado”

Helmut Marko, exasesor deportivo de Red Bull en la Fórmula 1, reapareció públicamente tras dejar su cargo y ofreció una versión distinta sobre una de las polémicas más sensibles de los últimos años dentro de la escudería: su conflicto con Sergio “Checo” Pérez.

En una entrevista concedida al medio neerlandés De Limburger, el austriaco negó haber realizado comentarios racistas contra el piloto mexicano y aseguró que el episodio fue “fabricado” en medio de una lucha interna de poder dentro del equipo.

Marko, quien durante más de dos décadas fue una de las figuras más influyentes de Red Bull y asesor principal del fallecido Dietrich Mateschitz, apuntó directamente contra Christian Horner, entonces director del equipo. Según su relato, el ambiente en los últimos años de convivencia fue cada vez más tenso. “Esos últimos años con Horner no fueron agradables. Se jugaba sucio. ¿Te acuerdas de los tiempos de Sergio Pérez, cuando se decía que los mexicanos están menos centrados que los holandeses o los alemanes? Eso fue fabricado, tal vez por ellos”, declaró, en referencia al círculo cercano a Horner.

El exasesor insistió en que otras versiones que circularon en su contra también fueron falsas. “Igual (fue falso) que yo hubiera difundido en 2024 que el desarrollo de nuestro motor estaba atrasado y que por eso perderíamos a Ford como patrocinador. Nunca dije eso, pero Horner quiso utilizarlo para suspenderme. Como Max intervino en Jeddah, no ocurrió”, afirmó.

Las declaraciones sobre Checo y una disculpa que sí existió

Las palabras actuales de Marko contrastan con un episodio ampliamente documentado. Tras el Gran Premio de Monza de 2023, el directivo declaró en un programa de la televisora Servus que la irregularidad de Checo Pérez se debía a que era “sudamericano”, comentario que generó una fuerte reacción por su carga discriminatoria.

Días después, el propio Marko emitió una disculpa pública. “Quiero disculparme por mi comentario ofensivo y dejar absolutamente claro que no creo que se pueda generalizar sobre las personas de ningún país, raza o etnia. Intentaba señalar que Checo [Pérez] ha tenido un rendimiento irregular este año, pero fue un error atribuirlo a su origen cultural”, dijo entonces. La existencia de un video con esas declaraciones y la disculpa posterior vuelven compleja su afirmación actual de que el problema fue “fabricado”.

La interna de Red Bull y el quiebre con Horner

Marko también se refirió a la disputa de poder que se intensificó tras la muerte de Mateschitz en 2022. Recordó que Red Bull Racing fue fundado en 2005 bajo un control claramente definido desde Austria, aunque con la participación del accionista tailandés Chalerm Yoovidhya. “Junto a Didi fundé Red Bull Racing. Nombramos a Horner jefe del equipo y yo estaba allí como supervisor. Básicamente, el poder estaba siempre en Austria”, explicó.

Según su versión, Horner comenzó a acercarse a Yoovidhya tras la muerte de Mateschitz para consolidar su posición. “Cuando Didi murió ese mismo año, Christian hizo todo lo que pudo para hacerse del poder con el apoyo de Yoovidhya. Hice todo lo que pude en nombre de ‘Austria’ para evitarlo”, relató.

Finalmente, tras el Gran Premio de Gran Bretaña de 2025, Red Bull despidió a Horner y nombró a Laurent Mekies como su reemplazo. Marko aseguró que la decisión llegó tarde y tuvo consecuencias deportivas.





