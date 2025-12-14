John Cena se retira de la WWE: la fortuna con la que dice adiós al ring

John Cena, uno de los nombres más grandes en la historia de la WWE, anunció su retiro definitivo de los cuadriláteros y lo hace como una auténtica leyenda del deporte espectáculo. Tras más de 20 años de carrera, campeonatos mundiales y eventos estelares, el luchador estadounidense se despide con una fortuna millonaria y un legado difícil de igualar.

La fortuna de John Cena tras su retiro

De acuerdo con estimaciones del entorno financiero y deportivo, la fortuna de John Cena ronda los $80 millones de dólares al momento de su retiro. Esta cifra lo coloca entre los luchadores mejor pagados de todos los tiempos y confirma que su éxito no se limitó únicamente al ring.

Durante años, Cena fue una de las principales caras de la WWE, protagonizando los eventos más importantes y manteniéndose como un imán de audiencia. Ese protagonismo se tradujo en contratos millonarios, bonos por funciones estelares y un fuerte ingreso por mercancía oficial.

Más allá de la WWE: cine, marcas y negocios

Uno de los factores clave en el crecimiento del patrimonio de John Cena fue su transición al entretenimiento fuera de la lucha libre. El excampeón mundial construyó una sólida carrera en Hollywood, participando en películas de acción y comedia que ampliaron su popularidad a nivel global.

Además, John Cena firmó acuerdos publicitarios con marcas internacionales, prestó su imagen para campañas comerciales y mantuvo ingresos constantes por apariciones especiales y proyectos televisivos. Todo esto le permitió diversificar sus ganancias y asegurar estabilidad financiera tras colgar las botas.

Cuánto ganaba John Cena en sus últimos años

En la etapa final de su carrera, Cena siguió siendo uno de los talentos mejor pagados de la WWE. Sus ingresos anuales se estimaban en $12 millones de dólares, incluso con apariciones limitadas, gracias a su estatus de figura histórica y su valor comercial para la empresa.

After 23 years of professional wrestling, John Cena says goodbye 🔥 pic.twitter.com/19kexy6Aiu — POOJA!!! (@PoojaMedia) December 14, 2025

Un legado que trasciende el ring

El retiro de John Cena marca el final de una era en la WWE. Con múltiples campeonatos mundiales, luchas memorables y una conexión única con los fanáticos, su nombre queda grabado entre los más grandes del wrestling. Su famosa frase “Never Give Up” se convirtió en una marca personal y en un mensaje que lo acompañó dentro y fuera del deporte.

Hoy, John Cena se retira de la lucha libre profesional con una fortuna sólida, reconocimiento mundial y un legado deportivo que seguirá vigente por muchos años.

Cena se despidió con derrota ante Gunther

La despedida de John Cena de la WWE se vivió como un momento histórico para la lucha libre. En su última función, el 17 veces campeón mundial protagonizó el evento estelar ante una arena completamente llena y con una afición entregada desde el primer minuto. Cena luchó con intensidad hasta el final, pero terminó cayendo contra Gunther tras rendirse en el centro del ring con una llave, un desenlace inesperado que marcó oficialmente el cierre de su carrera como luchador profesional y dejó una mezcla de sorpresa y respeto entre los asistentes.

Al finalizar el combate, John Cena ofreció una imagen que quedará grabada en la memoria de los fanáticos: dejó su equipo de lucha en el ring como símbolo de su retiro definitivo. Entre aplausos, ovaciones y cánticos, el luchador agradeció al público y a la WWE por acompañarlo durante más de dos décadas.

“Ha sido un placer servirles todos estos años, gracias”, dijo antes de marcharse hacia los vestidores.

Fue una despedida emotiva, sobria y cargada de simbolismo, digna de una de las figuras más importantes en la historia del wrestling.

The GOAT.



There will never be another John Cena! 🥹 pic.twitter.com/8dT8jUQjma — WWE (@WWE) December 14, 2025

