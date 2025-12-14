La exestrella de Disney, Debby Ryan se convirtió en madre

La actriz Debby Ryan y el músico Josh Dun, baterista de Twenty One Pilots, dieron la bienvenida a su primera hija. La pequeña, llamada Felix Winter Dun, nació el sábado 13 de diciembre en un parto en casa, según anunció la exprotagonista de Disney Channel a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Ryan, de 32 años, compartió una publicación cargada de fotografías íntimas y un extenso relato donde detalló la experiencia. “Nos sentamos bajo la luna llena —la superluna fría— recordando nuestra vida como familia de dos y le dijimos a la criatura que estaba albergando que ya estábamos listos para convertirnos en tres”, comenzó narrando. “Al mediodía, Felix nació bajo luces navideñas, con nieve afuera de la ventana de nuestro dormitorio, directamente en las manos de su padre”.

Un nacimiento rodeado de amor

Acompañando el anuncio, la artista publicó un video donde se observa a Josh Dun, de 37 años, acompañándola y reconfortándola durante el trabajo de parto en una tina.

En su mensaje, Ryan elogió el papel de su esposo, describiéndolo como un “compañero increíble” y destacó: “De alguna manera no fue arrastrado a la tina ni se ahogó, y está cuidando tan bien de sus chicas de este lado de las cosas”.

La actriz también extendió su agradecimiento al equipo que la asistió: “Fui fortalecida por un equipo de parto increíble y por la fuerza y la sabiduría de mujeres que me han apoyado en este camino, cerca y lejos”.

La publicación incluyó conmovedoras fotografías familiares que capturan los primeros momentos de Felix en el mundo. En una, la recién nacida aparece dormida con las manos bajo la barbilla; en otra, Josh Dun yace con la bebé sobre su pecho, mientras el perro de la familia descansa cerca, reforzando el cálido y hogareño ambiente del anuncio.

Ryan describió con poesía estas primeras horas de maternidad: “Su cabello es de seda y su aliento huele a helado de vainilla, y cada gorjeo, chillido y gemido es música”.

Y añadió, reflexionando sobre la fugacidad del tiempo: “Sé que muy pronto apartaré la mirada y cuando vuelva a mirar será cada vez más grande, así que por ahora me gustaría pasar mis días atrapada bajo los inamovibles ocho libras de Felix Winter Dun”.

Cerrando su emotivo texto, la actriz compartió una profunda reflexión: “He sido muchas cosas, pero ser su hogar, una luz de crecimiento, un portal para traer una nueva alma al mundo: estos son mis mayores honores. Bienvenida a la Tierra, pequeña rayo de luna. Te amaré por siempre“.

La llegada de Felix Winter Dun marca un hito en la historia de amor de la pareja, quienes comenzaron su relación en 2013 y se casaron en secreto en diciembre de 2019. Ryan había anunciado su embarazo el pasado 8 de septiembre a través de una publicación en Instagram, manteniendo desde entonces un perfil discreto sobre su proceso, hasta este íntimo anuncio del nacimiento de su hija.

