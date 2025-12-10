El mensaje de Raphy Pina a Natti Natasha por su cumpleaños: “La mujer que le dio sentido a mi vida”

La cantante dominicana Natti Natasha celebró un año más de vida, arribando a los 39 años, y la ocasión fue marcada por una de las dedicatorias más conmovedoras que ha recibido por parte de su prometido, el productor musical Raphy Pina.

A través de sus redes sociales, Pina compartió un extenso y emotivo mensaje dirigido a “la mujer que le dio sentido a mi vida sin proponérselo”, un texto que destacó la faceta personal de la artista, por encima de su éxito en las listas de popularidad.

En su mensaje, el empresario resaltó el crecimiento que han experimentado juntos como pareja: “Estamos viviendo una etapa muy íntima… que nos ha cambiado, que nos ha hecho más fuertes y que me ha permitido ver tu verdadero éxito: no en las redes, no en los números… sino en la forma en que abrazas a nuestras hijas, en cómo las cuidas, en cómo te entregas sin condiciones”, escribió Pina.

El mensaje también sirvió como un recuento de su historia de amor, que se remonta a abril de 2012, cuando se conocieron. “Tu cumpleaños es mi recordatorio favorito de que Dios me regaló… a la mujer más humilde, más dulce y más auténtica que he conocido”, expresó el productor, confirmando que, después de trece años de relación y un noviazgo iniciado en 2018, sigue siendo su “fanático número uno”.

La dedicatoria escaló con la revelación de un futuro cercano: “y si Dios quiere, el próximo año, tu esposo”.

La celebración de cumpleaños coincidió con la difusión de un video inédito del nacimiento de su hija Dominic Isabelle, segunda de la pareja. Sobre este momento, la artista dominicana confesó haber sentido un gran susto debido a un “percance” durante la cesárea, aunque enfatizó que su prioridad siempre fue el bienestar de su bebé, quien afortunadamente se encuentra saludable.

¿Cuando nació la segunda hija de Natti Natasha?

El 1° de noviembre, Natti Natasha anunció a llegada de su segunda hija, Dominique Isabelle, fruto de su relación con el productor musical Raphy Pina.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante dominicana compartió la noticia con un tierno video que recopila los momentos previos al parto.

“Hoy el corazón me late más fuerte que nunca. Les presento a nuestra hija, @queendominiqueisabelle, nacida hoy 1 de noviembre, una fecha que quedará grabada para siempre en mi alma”, escribió la cantante.

