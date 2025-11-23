Natti Natasha reveló que su bebé pasó por un momento complicado: “Gracias a Dios está bien”

A pocas semanas del nacimiento de su segunda hija, Natti Natasha reveló que su bebé Dominique Isabelle pasó por un momento delicado de salud, aunque ahora se encuentra bien.

A través de su cuenta de Instagram, la artista dominicana compartió una foto de sus dos hijas y la acompañó con una reflexión sobre la difícil experiencia que vivió con su bebé.

“Hoy más que nunca valoro el silencio, la fe y el amor. Viviendo un proceso hermoso y lleno de plenitud… disfrutando cada segundo con mis dos tesoros”, indicó la cantante antes de revelar que su bebé pasó por un momento complicado de salud, aunque no compartió mayores detalles.

“Nuestra bebé llegó con una fuerza increíble. Pasó por un momentito delicado, pero gracias a Dios está bien, fuerte y creciendo como una Princesa”, aseguró la artista.

Natti Natasha indicó que esta experiencia la ayudó a recordarle lo que realmente importa en la vida: Dios y la familia. “A veces la vida te detiene para recordarte lo verdaderamente importante: la voluntad de Dios, la familia y esos milagros que Él pone en tu camino”, aseguró.

En su publicación, la cantante aprovechó para agradecer a sus fans por apoyarla y preocuparse por ella y su familia.

“Gracias por el cariño, por los mensajes y por siempre estar pendientes. Los llevo presentes, aunque esté calladita… yo también los pienso”, finalizó su mensaje.

El 1° de noviembre, Natti Natasha anunció a llegada de su segunda hija, Dominique Isabelle, fruto de su relación con el productor musical Raphy Pina.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante dominicana compartió la noticia con un tierno video que recopila los momentos previos al parto.

“Hoy el corazón me late más fuerte que nunca. Les presento a nuestra hija, @queendominiqueisabelle, nacida hoy 1 de noviembre, una fecha que quedará grabada para siempre en mi alma”, escribió la cantante.

