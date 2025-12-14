Real Madrid sufre ante el Alavés y se aferra a LaLiga: Mbappé y Rodrygo sostienen a Xabi Alonso

Los tantos de Kylian Mbappé y de Rodrygo Goes dieron oxígeno al proyecto de Xabi Alonso en el Real Madrid, tocado antes de enfrentarse al Alavés, con sufrimiento y un fútbol irregular que le bastó para ganar 2-1 en Mendizorroza y sostenerse a cuatro puntos del líder, el Barcelona.

La victoria permitió al conjunto blanco mantenerse en la pelea por LaLiga, aunque las sensaciones siguen lejos de ser convincentes. Mientras el Barcelona de Hansi Flick avanza con paso arrollador, el Real Madrid continúa navegando entre dudas, dependencia individual y un juego que no termina de consolidarse.

Barcelona aprieta y el Real Madrid no convence

Mientras el conjunto azulgrana camina con paso firme, el Real Madrid no despeja sus dudas. Los hombres de Hansi Flick, tras su victoria frente a Osasuna (2-0), encadenan siete victorias consecutivas. Los de Xabi Alonso, antes del pitido inicial en Mendizorroza, sumaban un partido ganado de los últimos cinco.

El contraste es evidente. Los números recientes, sumados a los tropiezos europeos, han colocado al técnico madridista bajo una presión constante, con cada partido convertido en un examen.

Mendizorroza, un examen para Xabi Alonso

Esos números, más las derrotas frente al Liverpool y el Manchester City en la Liga de Campeones, generaron muchas dudas en un técnico al que ya miran con lupa. Por eso, Mendizorroza, para muchos, se presentó como un plebiscito sobre Xabi Alonso, que superó la prueba por muy poco y con otra imagen no muy halagüeña.

El Real Madrid sobrevivió gracias a acciones puntuales y al talento de sus figuras. El guion volvió a repetirse: poco control del juego, pero eficacia en momentos clave.

Mbappé marca el camino y Rodrygo rescata al Madrid

Cuatro fueron sus salvadores y en jugadas prácticamente aisladas: Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Mbappé y Rodrygo. Los dos primeros fueron los lanzadores. Los dos últimos los ejecutores. El atacante francés se estrenó con un tanto excepcional tras aprovechar un pase de Bellingham: carrera, remate y golazo, el número 17 en Liga.

El susto del Alavés y el golpe final

Sin embargo, el alivio duró poco. El equipo volvió a desconectarse tras el descanso y pagó caro su falta de tensión defensiva.

Lo hizo en el acto inicial y, en el siguiente, el Real Madrid volvió a dormirse en los laureles para recibir un susto tremendo con el tanto de Carlos Vicente, que no llevaba ni un minuto sobre el campo cuando empató en el 69’.

Después apareció Vinícius, desdibujado durante todo el choque, para asistir a Rodrygo en el tanto de la victoria.

El brasileño confirmó su buen momento y volvió a ser determinante en una noche incómoda para los blancos.

Tres puntos, alivio temporal y dudas persistentes

El brasileño mantiene su línea ascendente tras marcar frente al City y salvó a su equipo con otro acierto. Al Real Madrid le dio para ganar, sumar tres puntos y dar unos días de tranquilidad a Xabi Alonso, que todavía no ha conseguido espantar las dudas del juego de su equipo.

El triunfo mantiene viva la pelea por LaLiga, pero también deja claro que, si el Real Madrid quiere competir hasta el final con el Barcelona, necesitará algo más que chispazos individuales.

