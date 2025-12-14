Sospechan que tirador que mató a personal militar estadounidense en Siria era infiltrado de ISIS

Dos militares y un intérprete civil estadounidenses murieron ayer en una “emboscada perpetrada por un tirador solitario del Estado Islámico (ISIS) en Siria”, según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que informó que otros tres militares resultaron heridos y que el atacante fue abatido.

Según la información oficial, el tiroteo ocurrió durante una misión de las fuerzas estadounidenses y sirias en una histórica ciudad del centro, cerca de Palmira. El presidente Trump y oficiales militares estadounidenses atribuyeron el ataque a ISIS.

“Este fue un ataque del ISIS contra Estados Unidos y Siria, en una zona muy peligrosa de Siria, que no está totalmente bajo su control”, escribió Trump en una publicación en Truth Social . “El presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, está sumamente indignado y perturbado por este ataque. Habrá represalias muy severas”.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, habló con el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad al-Shaibani, según informó el Departamento de Estado. Según un comunicado, al-Shaibani expresó sus condolencias y reiteró el compromiso del gobierno sirio de reducir y destruir la amenaza compartida del ISIS.

El director del Centro Nacional Antiterrorista, Joe Kent, calificó el tiroteo como “un ataque terrorista interno”.

El ataque del sábado fue el primero con víctimas mortales desde la caída del presidente sirio Bashar Assad hace un año.

Estados Unidos tiene cientos de tropas desplegadas en el este de Siria como parte de una coalición que lucha contra el Estado Islámico y para obstaculizar la influencia iraní. Actualmente, hay unos 900 soldados estacionados allí. Están principalmente destinados en el noreste, bajo control kurdo, y en la base de Al-Tanf, en el desierto del sureste, cerca de las fronteras con Irak y Jordania.

Palmira, hogar de antiguas ruinas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, estuvo controlada por ISIS en el apogeo de su expansión territorial en Siria.

