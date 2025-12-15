Chevrolet lanza Stars & Steel: edición patriótica 2026

Más allá de una simple edición especial, Chevrolet ha decidido convertir una fecha histórica en una declaración de identidad. Con la mirada puesta en el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebrará en 2026, la marca estadounidense presentó Stars & Steel, una colección limitada que busca unir pasado, presente y futuro bajo un mismo concepto: orgullo nacional fabricado sobre ruedas.

Lee también: Atención: autos eléctricos imperdibles que llegan en 2026

A diferencia de otros lanzamientos conmemorativos, Stars & Steel no se limita a un solo modelo ni a un simple paquete estético. Chevrolet diseñó esta serie como una familia completa de vehículos que reflejan su legado industrial, su presencia histórica en el país y su apuesta por seguir produciendo localmente en un contexto global cada vez más competitivo.

Puedes leer: Elon Musk desafía a Google en la guerra del robotaxi

Diseño patriótico con identidad propia

La colección Stars & Steel fue concebida como un homenaje visual a los símbolos más reconocibles de Estados Unidos. Cada uno de los vehículos incorpora franjas satinadas inspiradas en la bandera, gráficos conmemorativos “250” y combinaciones de colores exclusivas que no estarán disponibles en las versiones convencionales.

El tratamiento no se queda en el exterior. Los interiores también reciben acabados específicos, detalles cromáticos exclusivos y materiales seleccionados para reforzar la sensación de edición especial. A esto se suma una dotación de características premium que varía según la gama, asegurando que cada modelo conserve su personalidad, pero bajo un lenguaje común.

Chevrolet Corvette Colección Stars & Steel 2026. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

Para quienes deseen adoptar esta estética sin adquirir una edición limitada completa, Chevrolet ofrecerá paquetes de apariencia Stars & Steel, una alternativa que permitirá personalizar ciertos modelos con los elementos visuales más distintivos de la colección.

Producción local como mensaje clave

Uno de los pilares del proyecto Stars & Steel es su origen. Chevrolet remarca que todos los vehículos de esta colección se ensamblan en Estados Unidos, una decisión que refuerza su compromiso con la industria nacional y con la mano de obra local.

En un mercado donde muchas marcas optan por la importación o la producción deslocalizada, Chevrolet utiliza esta colección para subrayar su rol histórico dentro de la movilidad estadounidense y su apuesta por seguir siendo un actor industrial clave dentro del país.

Para Scott Bell, vicepresidente de Chevrolet Global, el mensaje va más allá del aniversario nacional. “La Colección Stars & Steel celebra un hito clave para el país que no solo fue la cuna de nuestra marca, sino que también ha sido su hogar durante casi 115 años”.

Chevrolet Silverado Colección Stars & Steel 2026. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

Cinco modelos, un mismo espíritu

Chevrolet seleccionó cinco vehículos para dar vida a la colección Stars & Steel. La gama estará compuesta por el Corvette, el Silverado EV, el Silverado LD, el Silverado HD y el Colorado, abarcando desde el deportivo insignia de la marca hasta pickups orientadas al trabajo y la aventura.

Cada uno de estos modelos contará con una configuración específica dentro de la colección, adaptando los elementos estéticos y el equipamiento a su enfoque particular. El objetivo es que el espíritu patriótico esté presente sin comprometer la funcionalidad ni el carácter de cada vehículo.

La inclusión del Silverado EV también subraya la intención de Chevrolet de vincular este homenaje histórico con su visión de futuro, integrando la electrificación dentro de una narrativa profundamente arraigada en la tradición estadounidense.

Más del Chevrolet Corvette Colección Stars & Steel 2026. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

Compromiso social que acompaña el lanzamiento

Stars & Steel no se limita al diseño y la producción. Chevrolet anunció un componente solidario que acompañará a la colección desde su lanzamiento. Por cada vehículo Stars & Steel vendido, la marca donará $250 dólares a organizaciones que apoyan a veteranos y familias militares.

Además, un Corvette ZR1X único será subastado durante el evento Barrett-Jackson 2026. El 100% del precio final de esa subasta será destinado a la fundación Tunnel to Towers, organización dedicada a ayudar a veteranos heridos, familias de militares caídos y socorristas.

Presentación y llegada al mercado

La primera aparición pública de la colección Stars & Steel ocurrió en el Army-Navy Game, que se celebró el 13 de diciembre en Baltimore. Allí, Chevrolet mostró por primera vez esta gama limitada ante el público.

La producción de los modelos comenzará a inicios de 2026, mientras que los precios y la disponibilidad específica de cada versión serán anunciados más adelante.

Seguir leyendo:

49 horas perdidas: el tráfico en EE.UU. se disparó en 2025

Los mejores SUV híbridos usados comprados en 2025

Por esto tu carro no arranca aunque tenga las luces