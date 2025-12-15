Mujer hallada sin vida dentro de su vehículo en Carolina del Norte: un sospechoso detenido

Frezja Matisse Baker fue encontrada inconsciente dentro de su automóvil alrededor de las 9:35 de la mañana del jueves, según informó el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, en Carolina del Norte. Los equipos de emergencia confirmaron su muerte en el lugar.

La víctima se encontraba en un Honda Accord azul grisáceo, modelo 2004, vehículo en el que había sido vista por última vez la noche del jueves 4 de diciembre, poco antes de las 10:00 p. m.

Identificación y cargos contra el sospechoso

La policía identificó como principal sospechoso a Lorenza Thomas Inman Jr., de 38 años, contra quien se emitieron órdenes de arresto. Inman fue acusado de asesinato, agresión contra una mujer y violencia doméstica en grado menor, de acuerdo con el reporte oficial.

Las autoridades indicaron que la causa exacta de la muerte de Baker aún se encuentra bajo investigación.

Familiares alertaron sobre su desaparición

Familiares de la víctima habían manifestado preocupación por su paradero días antes del hallazgo y colaboraron con las autoridades en la búsqueda. La madre de Baker expresó su angustia en declaraciones a medios locales.

“Solo quiero que mi bebé esté en casa, con buena salud y bien”, dijo, visiblemente afectada.

La Policía de Charlotte-Mecklenburg solicitó la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos. Cualquier persona con información relevante puede comunicarse directamente con la Unidad de Homicidios al 704-432-8477, o aportar datos de forma anónima a través de Crime Stoppers.

La investigación permanece abierta.

