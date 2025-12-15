Torneo Clausura de la Liga MX comenzará el 9 de enero y estos son los partidos a seguir

La Liga MX ya tiene calendario para el Torneo Clausura 2026, que levantará el telón el próximo 9 de enero y marcará el inicio de una nueva carrera por el título en el fútbol mexicano. El certamen comenzará apenas unas semanas después de la consagración del Toluca, que cerró el Apertura como bicampeón y ahora tendrá el desafío de defender su corona desde la primera jornada.

El estreno del campeón no pasará inadvertido. Toluca, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, debutará el 10 de enero frente a Monterrey, en uno de los encuentros más atractivos del arranque del torneo. Los Diablos Rojos, que el pasado domingo conquistaron su duodécimo campeonato de liga y el segundo de manera consecutiva, iniciarán así el camino hacia un posible decimotercer título, que les permitiría quedar como el segundo club más ganador del país en solitario, por detrás del América y superando al Guadalajara.

¡EL TORNEO CLAUSURA 2026!



Así se jugará la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. pic.twitter.com/SPLeLL5fee — PLATINUM Sports (@PS_SportsTV) December 15, 2025

Monterrey, por su parte, llegará a ese compromiso sin el español Sergio Ramos, pero con Sergio Canales como principal referente futbolístico. El duelo servirá también como una primera medición para ambos equipos en un torneo que se anticipa exigente desde el inicio.

El primer partido oficial del Clausura 2026 será el que disputen Atlas y Puebla el 9 de enero, dando inicio a una fase regular que se extenderá hasta el último fin de semana de abril, cuando se juegue la decimoséptima jornada.

Clásicos, fechas clave y el camino a la Liguilla

Más allá del debut del campeón, el calendario ofrece varios partidos marcados en rojo para los aficionados. El más esperado es el clásico nacional entre Chivas del Guadalajara y América, los dos equipos con mayor arrastre en el país, que se enfrentarán el 14 de febrero, correspondiente a la sexta jornada del torneo. El Guadalajara, ahora bajo la dirección del argentino Gabriel Milito, recibirá a unas Águilas comandadas por el brasileño André Jardine, máximo ganador de títulos de liga con 16 campeonatos.

América, además, completará sus clásicos capitalinos en marzo y abril. El 21 de marzo, por la jornada 12, se medirá ante Pumas UNAM, mientras que el 11 de abril, en la fecha 14, chocará frente a Cruz Azul, en otro duelo de alta expectativa.

El Guadalajara también tendrá su clásico regional ante Atlas el 7 de marzo, dentro de la décima jornada, en un enfrentamiento que paraliza a la ciudad y suele tener impacto directo en la tabla.

Año nuevo, torneo nuevo y calendario nuevo cortesía de @CharlyFutbol… 🤩🙌📅



¡Fechas horarios y sedes oficiales para el Clausura 2026!



Todo listo ya aquí ➡️ https://t.co/ed5eUBU9MJ#LaLigaDeLaAfición #CL26 pic.twitter.com/LfC5hvzC1f — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 15, 2025

Ese mismo fin de semana se disputará otro de los encuentros que ha ganado relevancia en los últimos años: Tigres UANL contra Monterrey. El choque entre dos de las plantillas con mayor inversión del país reunirá al equipo felino, donde juega el argentino Ángel Correa, campeón del mundo, y a los Rayados dirigidos por el español Domenec Torrent.

Una vez concluida la fase regular, la Liguilla comenzará con los cuartos de final entre el 1 y el 3 de mayo. La gran final está programada para el 24 de mayo, cerrando oficialmente la temporada y dejando el calendario despejado para la inauguración de la Copa del Mundo, prevista para el 11 de junio en el Estadio Azteca.



