Asesinan a exdirector de inteligencia de Colima que ya había sobrevivido a otro atentado

El estado de Colima volvió a ser el escenario de un hecho de violencia vinculado al crimen organizado, y en esta ocasión la víctima fue un exmando policial de esa entidad.

Efraín Medina Valenzuela, quien se desempeñó como director general de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, fue asesinado en un ataque armado mientras circulaba por una transitada avenida de la ciudad.

De acuerdo con medios locales, el exfuncionario fue agredido mientras circulaba en su vehículo junto con una mujer, quien resultó herida y fue trasladada a un hospital para ser atendida.

Cuando Medina Valenzuela se encontraba muy cerca de un destacamento de la Guardia Nacional, hombres armados a bordo de una motocicleta se emparejaron con el vehículo y dispararon contra los ocupantes, según informó el semanario Proceso.

Asesinaron a balazos a Efraín Medina Valenzuela, exdirector general de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima; este fue el segundo ataque que recibió en los últimos tres años. #Hora21 con | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en… pic.twitter.com/IK36XpyxUP — N+ FORO (@nmasforo) December 16, 2025

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer alguna línea oficial de investigación sobre el caso, y tampoco se han reportado detenciones relacionadas con este homicidio.

Segundo atentado en su contra

Este no era el primer atentado que sufría la víctima, ya que en octubre de 2022 sobrevivió a otro ataque similar.

En esa ocasión, viajaba junto con un exagente de la Policía Estatal Preventiva cuando hombres armados en moto le dispararon a quemarropa. Ambos resultaron con heridas menores y fueron atendidos en un hospital de la ciudad.

En ese mismo año, Medina Valenzuela era director de la Policía Municipal de Coquimatlán, y fue señalado por un caso de falsificación de documentos y compraventa de autos robados.

En ese entonces fue consignado por un juez por abuso de autoridad, uso de documentos falsos y encubrimiento. La denuncia fue presentada por el senador Víctor Manuel Torres Herrera, quien argumentó que Medina falsificó un cheque de 47,000 pesos.

