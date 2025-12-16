Juez ordena la liberación de iraní detenido durante más de 5 meses sin una razón aparente

La detención prolongada de inmigrantes sin un horizonte claro de deportación volvió a quedar bajo escrutinio judicial tras la orden de un juez federal que dispuso la liberación de Hamid Ziaei, un ciudadano iraní retenido por autoridades migratorias durante más de cinco meses.

El caso expuso los límites legales de la custodia migratoria cuando el gobierno no logra justificar que una deportación sea viable en un plazo razonable.

El fallo judicial y la orden de liberación

De acuerdo con Associated Press, el juez federal Matthew García, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Nuevo México, concluyó que el gobierno no presentó pruebas suficientes de que existiera una posibilidad real y previsible de deportar a Ziaei en un plazo razonable. Por ello, anunció que emitiría una orden para su liberación en un lapso máximo de 24 horas.

Las autoridades reconocieron el riesgo que enfrentaría si regresaba a su país. Crédito: Shutterstock

Durante la audiencia celebrada en Albuquerque, los abogados del migrante argumentaron que su detención violaba las protecciones constitucionales del debido proceso. Según explicó Rachel Landry, abogada del Innovation Law Lab, las autoridades migratorias no aportaron evidencia concreta que demostrara avances hacia la deportación de Ziaei a un país distinto de Irán, donde teme ser perseguido.

Según los documentos judiciales citados por AP, el gobierno sostuvo que dispone de hasta seis meses para gestionar una deportación, amparándose en un fallo de la Corte Suprema de 2001 que suele invocarse en casos de detención migratoria prolongada. Sin embargo, el juez determinó que ese plazo no puede aplicarse de forma automática si no hay acciones reales encaminadas a la expulsión del detenido.

El origen del caso y la detención de Hamid Ziaei

Hamid Ziaei llegó a Estados Unidos en enero de 2024, ingresando por San Diego, tras huir de Irán por expresar opiniones críticas contra el gobierno, según consta en documentos judiciales citados por Associated Press. Aunque su solicitud de asilo fue rechazada posteriormente, las autoridades reconocieron el riesgo que enfrentaría si regresaba a su país.

A mediados de 2024, Ziaei fue liberado bajo una autorización de trabajo provisional, una figura poco común que permite permanecer temporalmente en EE.UU. mientras el gobierno busca un tercer país al cual deportar a la persona. Gracias a ese permiso, trabajó en Irvine, California, en el cuidado de adultos mayores, la entrega de alimentos y como entrenador personal.

Su situación cambió en junio, cuando acudió a una cita rutinaria de registro con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California. Durante ese encuentro fue detenido nuevamente y trasladado al Centro de Detención del Condado de Torrance, en Nuevo México, donde permaneció bajo custodia sin que se materializara un plan concreto de deportación.

El impacto de la detención y lo que sigue para su caso

En una declaración firmada el 2 de diciembre, Ziaei relató que su detención prolongada le provocó ansiedad y ataques de pánico, además de afectar su salud física. Según Associated Press, también denunció que tratamientos dentales para varias infecciones fueron pospuestos y que perdió peso y masa muscular durante su encierro, lo que podría comprometer su futuro como atleta y entrenador.

La petición de liberación de Ziaei forma parte de miles de recursos de hábeas corpus presentados en los últimos meses por migrantes que buscan impugnar la legalidad de detenciones prolongadas sin avances claros. Mientras tanto, su defensa espera que la orden judicial le permita recuperar su libertad mientras se define de manera definitiva su situación migratoria.

