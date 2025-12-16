Mujer con más de 30 años viviendo en EE.UU. es detenida en entrevista de Green Card

Una mujer de origen indio que ha vivido en Estados Unidos por más de tres décadas fue detenida por agentes federales durante una entrevista migratoria de rutina en California. El arresto de Bubblu Kaur ocurrió cuando se encontraba en la etapa final de su proceso para obtener la residencia permanente.

El caso ha generado preocupación entre defensores de derechos migratorios y autoridades locales, quienes cuestionan que una persona sin antecedentes penales haya sido detenida en un trámite oficial.

Así ocurrió la detención durante la entrevista

La detención tuvo lugar durante una entrevista relacionada con la Green Card en Long Beach, California. De acuerdo con el medio local Long Beach Watchdog, Kaur, de 60 años, acudió a la cita como parte de un proceso que ya se encontraba avanzado, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intervinieron y la arrestaron en el lugar.

Según el mismo medio, la intervención fue sorpresiva y no se ofrecieron explicaciones claras a la familia en ese momento. Su hija, Joti Kaur, describió lo ocurrido como una experiencia traumática y aseguró que su madre fue trasladada de inmediato bajo custodia federal. “Estaba muy asustada. La subieron a una furgoneta llena de hombres, con las manos y los pies encadenados”, relató.

Qué dicen las autoridades sobre el arresto

Tras la detención, los familiares no recibieron información precisa sobre el paradero de Kaur. De acuerdo con Long Beach Watchdog, agentes de ICE señalaron de forma vaga que podría haber sido llevada a Santa Ana o a Los Ángeles, lo que incrementó la incertidumbre durante varias horas.

El congresista por Long Beach, Robert García, condenó públicamente el arresto y confirmó que su oficina está en contacto con la familia. “Vamos a hacer todo lo posible para traerla a casa. Estas horribles acciones continúan aterrorizando a personas trabajadoras y buenas que están tratando de hacer de nuestra comunidad un lugar mejor”, declaró, según el citado medio.

Quién es Bubbly Kaur y su historia en EE.UU.

Bubbly Kaur llegó a Estados Unidos en 1994 procedente de la India y ha residido en el país desde entonces. Según The Economic Times, durante años dirigió junto a su esposo el restaurante Natraj Cuisine of India and Nepal, un negocio local que operó hasta el impacto económico de la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con ese medio, Kaur no tiene antecedentes penales y contaba con una petición familiar aprobada, presentada por su hija mayor y su yerno, lo que la colocaba en una fase avanzada de su proceso de regularización migratoria al momento del arresto.

Además de su trayectoria laboral, Kaur tiene fuertes lazos familiares en Estados Unidos. Es madre de tres hijos adultos y su familia ha subrayado que toda su vida personal y profesional se ha desarrollado en el país, un factor que ha intensificado la preocupación por una posible deportación.

Qué sigue para su caso

Por ahora, la familia de Bubbly Kaur espera nuevas actualizaciones sobre su situación migratoria y una posible liberación. Según The Economic Times, el caso sigue en revisión, mientras crecen las críticas a las detenciones realizadas durante trámites migratorios activos y al impacto que estas acciones tienen en inmigrantes con décadas de arraigo en Estados Unidos.