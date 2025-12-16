Venezolana llegó a EE.UU. sin hablar inglés y ahora es piloto: “Mis padres lo dieron todo”

La historia de Daniela Weintraub Kaselow, una inmigrante venezolana, llama la atención en medio de la crisis migratoria que atraviesa Estados Unidos. La joven llegó al país sin saber hablar inglés, contando con el apoyo de sus padres, y ahora es piloto comercial.

Aunque su “sueño americano” no pasaba por especializarse en temas de aviación, esta inmigrante no solo ejerce un trabajo estable y lleno de retos, sino que ahora asume una profesión que tradicionalmente ha sido dominada por los hombres.

De Venezuela a Estados Unidos para estudiar ciencias aeronáuticas

Daniela llegó a Estados Unidos siendo muy joven, sin dominar el inglés y con el desafío de adaptarse a un sistema educativo exigente. Aun así, decidió apostar por una carrera poco común y altamente competitiva: la aviación.

Hace más de 11 años inició sus estudios en Ciencias Aeronáuticas en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, una de las instituciones más reconocidas del sector.

Según reseña el diario El Universo, gracias a un ritmo académico intenso, adelantó materias y aprovechó los veranos para acumular horas de vuelo. De esta manera, logró completar el programa en tres años, uno menos de lo establecido.

En 2017 obtuvo su título universitario, aunque el camino profesional todavía requería más certificaciones.

Tras graduarse, a Daniela aún le faltaba obtener el certificado de instructora de vuelo y la licencia de piloto de aerolínea. Para cumplir con los requisitos, trabajó como instructora y acumuló las horas necesarias que exigen las compañías aéreas comerciales.

“Debía trabajar como instructora de vuelo para sacar mis horas y poder presentarme a las aerolíneas. Lo hice y obtuve. Yo tenía pensado ir a las compañías en el 2020 y vino, como sabemos, la pandemia de Covid-19. Esperé un año y fue en el 2021 fui a mi primera aerolínea”, contó en una entrevista con el periodista Sergio Novelli, publicada en YouTube.

Cuatro años después de su graduación, Daniela logró pilotar su primera aeronave para una aerolínea comercial, un paso decisivo en su carrera.

El idioma, uno de los mayores retos

Uno de los obstáculos más complejos para Daniela fue el idioma.. Contó que emigró a Estados Unidos sin hablar inglés con fluidez y, durante su primer año en Embry-Riddle, asistió al instituto de inglés que ofrecía la universidad.

Sin embargo, reconoce que rodearse principalmente de personas hispanohablantes ralentizó su proceso de aprendizaje. “Cuando aprendes un idioma, yo creo que lo mejor es obligarte a usarlo para comunicarte. Yo cometí el error de que me la pasaba mucho con latinos, y eso retrasó el aprendizaje un poco”, dijo la venezolana.

El temor a comunicarse en inglés fue tan grande que, en sus primeros vuelos en solitario, sintió pánico al tener que hablar con la torre de control. Sin embargo, con práctica y constancia, logró superar esa barrera.

“Mis padres lo dieron todo, por mí y por mi hermana”, añadió Daniela a sus palabras, evidenciando que el gran esfuerzo no solo proviene de ella, sino de la familia.

