Mexicanos deportados de EE.UU. ven una luz como influencer al mostrar cómo comenzar de cero

Un grupo de mexicanos autodeportados ha encontrado una nueva forma de reconstruir sus vidas y compartir su experiencia, al convertirse en influencers en redes sociales.

A través de plataformas como Instagram, YouTube y TikTok, estos individuos han documentado el proceso de reintegrarse a la vida en México tras haber sido forzados a regresar desde los Estados Unidos.

Entre ellos se destaca Juana Iris, quien decidió autodeportarse junto con su familia para evitar las separaciones dolorosas que muchos inmigrantes enfrentan cuando son detenidos y deportados. “Me dio mucho miedo”, confesó Juana en una entrevista. Sin embargo, la respuesta positiva de sus seguidores, quienes agradecen su valentía y encuentran consuelo en su relato, la ha motivado a seguir compartiendo su historia.

La iniciativa de estos autodeportados ha ido más allá de simples relatos de su día a día. Han utilizado sus plataformas para ofrecer consejos sobre cómo empezar de nuevo en un país que ya no consideran su hogar, pero al que ahora deben adaptarse.

Además, brindan apoyo emocional a otros que atraviesan situaciones similares, convirtiéndose en un faro de esperanza para quienes se sienten perdidos tras ser deportados.

Lo que comenzó como una manera de expresar sus emociones y temores al ser desplazados de su vida en los Estados Unidos, rápidamente se transformó en una comunidad de apoyo. Muchos de los seguidores han compartido sus propias experiencias, lo que ha creado una red de solidaridad entre inmigrantes, tanto dentro como fuera de México.

Los autodeportados aseguran que la interacción con sus seguidores les ha permitido ver que, aunque sus vidas se hayan visto marcadas por la adversidad, hay un futuro posible. “No me imaginaba quetanta gente me agradecería, ni que encontraría tanto apoyo”, agregó Juana Iris.

Aunque el camino hacia la reconstrucción no ha sido fácil, este grupo de mexicanos ha utilizado su plataforma para visibilizar la realidad de los inmigrantes deportados, y cómo, a pesar de las dificultades, es posible rehacer la vida y comenzar de cero. Sus testimonios también han sido un llamado a la reflexión sobre las políticas migratorias y sus efectos en las familias.