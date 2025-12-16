Se hace viral pleito entre congresistas en México
Dos diputadas del Partido Acción Nacional y una de Morena, se enfrentaron a jalones de cabello luego de la discusión en un sesión
Durante una sesión ordinaria en el Congreso de la Ciudad de México, tras una discusión sobre un dictamen, tres congresistas protagonizaron una pelea, que llevó al presidente de la mesa directiva, Jesús Sesma intervenir y suspender la sesión.
El pleito entre las legisladoras ocurrió el 15 de diciembre durante la sesión en donde los diputados discutían cómo quedaría el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Capital, luego de que a nivel federal desaparecieron los órganos autónomos.
Tomaron la tribuna como protesta
El enfrentamiento se dio cuando los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) tomaron la tribuna para frenar la discusión e impedir la votación, porque acusaron que el partido Morena había incumplido un acuerdo aprobado en comisiones.
Algunos videos se difundieron en redes sociales, en donde se ve la diputada de Morena, Yuriri Ayala le jaló el cabello de otra diputada, y una más se acerca para responder la agresión de la misma forma. Entre empujones y gritos, Jesús Sesma tuvo que intervenir para que se tranquilizaran, pero prefirió cancelar por un momento la sesión.
Diputada del PAN resultó lesionada
La diputada Claudia Pérez del PAN resultó lesionada tras el altercado y fue atendida por personal médico dentro del recinto.
Las tres congresistas fueron entrevistas por la periodista Carmen Aristegui cada una dio la versión de lo que ocurrió, durante la sesión que resultó en el desacuerdo de si el organismo tendría varias personas al frente, como se había aprobado en comisiones, o una sola.
Cuando los diputados del PAN se encontraban en la tribuna un legislador del partido oficialista jaló a la congresista Daniela Álvarez y esto fue lo que desató la pelea. La congresista Ayala se acercó para jalar el cabello con fuerza de Álvarez.
Ante esta acción, la legisladora del PAN, Claudia Pérez se enfrentó a Ayala para jalar el cabello y entre empujones, jalones y gritos, Pérez resultó herida.
“Es condenable”, Sheinbaum
La presidenta de México habló sobre el enfrentamiento en el Congreso: “Muy mal, está mal que se llegue a estos espectáculos”, expresó Sheinbaum durante su conferencia de prensa.
La mandatario también exhorto a los legisladores de todos los partidos a evitar actos de violencia.
“Yo creo que no debe de ocurrir esto. Se puede estar en contra de una propuesta. Es condenable, no debe de ser”, condenó Sheinbaum.
Sigue leyendo:
- Sheinbaum dice que México analizará implicaciones del fentanilo como “arma de destrucción masiva”
- Marina de México realiza operativo en Durango para acorralar al hermano del Chapo
- Sheinbaum ve un “momento de reflexión” para el progresismo de izquierda tras el triunfo del ultraderechistas Kast en Chile