Se hace viral pleito entre congresistas en México

Durante una sesión ordinaria en el Congreso de la Ciudad de México, tras una discusión sobre un dictamen, tres congresistas protagonizaron una pelea, que llevó al presidente de la mesa directiva, Jesús Sesma intervenir y suspender la sesión.

El pleito entre las legisladoras ocurrió el 15 de diciembre durante la sesión en donde los diputados discutían cómo quedaría el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Capital, luego de que a nivel federal desaparecieron los órganos autónomos.

Tomaron la tribuna como protesta

El enfrentamiento se dio cuando los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) tomaron la tribuna para frenar la discusión e impedir la votación, porque acusaron que el partido Morena había incumplido un acuerdo aprobado en comisiones.

Algunos videos se difundieron en redes sociales, en donde se ve la diputada de Morena, Yuriri Ayala le jaló el cabello de otra diputada, y una más se acerca para responder la agresión de la misma forma. Entre empujones y gritos, Jesús Sesma tuvo que intervenir para que se tranquilizaran, pero prefirió cancelar por un momento la sesión.

Después de este zafarrancho, entre legisladoras de Morena y del PAN en el Congreso de la CDMX, se decretó un receso en la discusión de la desaparición del Instituto de la Transparencia local y el paquete económico 2026 de la capital del país.



Más en https://t.co/BjdELZkX5p pic.twitter.com/YmA2EG6EXv — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 15, 2025

Diputada del PAN resultó lesionada

La diputada Claudia Pérez del PAN resultó lesionada tras el altercado y fue atendida por personal médico dentro del recinto.

Las tres congresistas fueron entrevistas por la periodista Carmen Aristegui cada una dio la versión de lo que ocurrió, durante la sesión que resultó en el desacuerdo de si el organismo tendría varias personas al frente, como se había aprobado en comisiones, o una sola.

Cuando los diputados del PAN se encontraban en la tribuna un legislador del partido oficialista jaló a la congresista Daniela Álvarez y esto fue lo que desató la pelea. La congresista Ayala se acercó para jalar el cabello con fuerza de Álvarez.

Ante esta acción, la legisladora del PAN, Claudia Pérez se enfrentó a Ayala para jalar el cabello y entre empujones, jalones y gritos, Pérez resultó herida.

“Es condenable”, Sheinbaum

La presidenta de México habló sobre el enfrentamiento en el Congreso: “Muy mal, está mal que se llegue a estos espectáculos”, expresó Sheinbaum durante su conferencia de prensa.

La mandatario también exhorto a los legisladores de todos los partidos a evitar actos de violencia.

“Yo creo que no debe de ocurrir esto. Se puede estar en contra de una propuesta. Es condenable, no debe de ser”, condenó Sheinbaum.

