Sheinbaum dice que México analizará implicaciones del fentanilo como “arma de destrucción masiva”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que su Gobierno “va a analizar las implicaciones” que tiene la orden ejecutiva firmada el lunes por el mandatario estadounidense Donald Trump para declarar al fentanilo como “arma de destrucción masiva”.

“Por un lado vamos a analizarlo. Segundo, no puede atenderse el tema del consumo si no es también con una política de atención a las causas y de atención a los jóvenes y, tercero, el fentanilo también tiene un consumo legal, se utiliza como anestésico”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La gobernante mexicana cuestionó las “implicaciones” de esta orden ejecutiva cuando esta droga es legal y cuando no, sobre todo cuando se le clasifica como “un arma de destrucción química”.

Reiteró, asimismo, que la posición del Gobierno de México va “más allá de la parte punitiva” en la que “debe perseguirse a aquellos que sobre todo generan violencia vinculada con el tráfico de drogas”.

Sheinbaum enfatizó que “el tema central es la atención a las causas en el consumo de las drogas” y sentenció que la visión del gobierno que encabeza es distinta a la de Trump.

“Nuestra visión de cómo atender el consumo de drogas es distinta, por supuesto que hay que atender los delitos, para eso hay una fiscalía y jueces, pero hay que atender también las causas del consumo de las drogas, si no se atienden las causas será el fentanilo u otra droga seguirán utilizándose drogas”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Mario Guzmán | EFE

Las declaraciones de Sheinbaum se dan luego de que el lunes el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para declarar al fentanilo, droga que ha generado estragos en la población estadounidense en años recientes, “como un arma de destrucción masiva”.

“Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es”, declaró Trump en un acto celebrado en la Casa Blanca.

El mandatario señaló que “si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras” y detalló que “en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200.000 y 300.000 personas al año (a causa del fentanilo)”.

México y Estados Unidos han refrendado distintos esfuerzos conjuntos contra el fentanilo y otras drogas sintéticas. Las últimas cifras de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana informaron que en los 14 meses de la Administración Sheinbaum se han incautado 311 toneladas de droga, “incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo”. EFE

