¿Tu iPhone 17 Pro Max no quiere cargar? Estas podrían ser las 5 culpables

Tu iPhone 17 Pro Max puede dejar de cargar por fallos muy terrenales: desde un cable hecho polvo hasta humedad en el puerto o un problema de batería y software. En la mayoría de los casos no es “un drama” de hardware grave, pero sí conviene entender las 5 razones más probables para no quedarte tirado sin batería.

¿Por qué mi iPhone 17 Pro Max no carga?

Lo primero: si lo conectas al cargador y no pasa nada, Apple recomienda hacer una comprobación básica del combo cargador + cable + enchufe antes de culpar al teléfono. Muchas guías técnicas coinciden en que los motivos más habituales son cables dañados, adaptadores defectuosos, puertos sucios, errores de software o baterías muy gastadas. La buena noticia es que varios de estos problemas se pueden detectar en casa con un par de pruebas rápidas.

También hay que tener en cuenta que el sistema puede limitar o bloquear la carga por seguridad si detecta cosas raras, como demasiada temperatura o posible líquido en el conector, así que a veces no es que el cargador esté roto, sino que iOS está poniendo freno para proteger el hardware.

Posibles fallos del cargador y del puerto USB‑C

1. Cargador o cable defectuoso (o barato “sin sello”)

Una de las razones más frecuentes es tan simple como que el cable está roto, pelado o es de mala calidad, o que el adaptador de corriente no entrega la potencia correcta. Apple y técnicos independientes recomiendan probar con otro cable y otro adaptador, preferiblemente certificados y sin daños visibles, antes de asumir que el problema es el iPhone. Incluso un pequeño doblez en el conector o un pin torcido puede hacer que el teléfono detecte el accesorio como no válido y se niegue a cargar.

Además, muchos problemas aparecen cuando se usan cargadores genéricos muy baratos o hubs USB que no están pensados para cargar móviles de alta gama: pueden dar menos energía de la necesaria o inestabilizar el voltaje, lo que provoca cortes intermitentes de carga o mensajes de accesorio no soportado. Por eso las propias guías de soporte insisten en conectar el iPhone directo al cargador, sin intermediarios, para descartar estas fuentes de error.

2. El enchufe, regleta o powerbank está fallando

Otro clásico: el problema no es el iPhone, sino la fuente de energía. Un enchufe de pared puede estar dañado, una regleta saturada o un puerto USB de un ordenador puede limitar la potencia y provocar que el iPhone ni siquiera inicie la carga. Muchas guías recomiendan probar en otro enchufe, otra regleta o un powerbank fiable para descartar un fallo de la toma de corriente.

Si al cambiar de enchufe y de accesorio la cosa funciona, ya sabes que el problema no estaba en el 17 Pro Max, sino en ese punto de carga concreto que es mejor jubilar o revisar.

3. Puerto USB‑C sucio, obstruido o dañado

Con el cambio a USB‑C, el puerto del iPhone 17 Pro Max es más versátil… pero también un imán para pelusas, polvo y suciedad que se acumulan en el bolsillo o en el bolso. Si dentro del conector se acumula mugre, el cable no hace buen contacto y el teléfono puede comportarse como si no hubiera nada conectado o como si el accesorio fuera defectuoso.

Apple y varios especialistas recomiendan revisar el puerto a contraluz y limpiarlo con mucho cuidado, por ejemplo con aire suave o herramientas antiestáticas; nunca con objetos metálicos o puntas improvisadas que puedan doblar los pines. Si el puerto está físicamente dañado, la única solución segura pasa por un servicio técnico autorizado que pueda reemplazar la pieza.

Humedad, software y batería: las causas “ocultas”

4. Humedad o “líquido detectado en el conector”

Desde hace varias generaciones, el iPhone puede bloquear la carga si detecta humedad o líquido en el puerto, precisamente para evitar cortocircuitos y daños internos. En esos casos suele aparecer un aviso tipo “se ha detectado líquido en el conector” y el teléfono se niega a cargar por cable hasta que el sistema considera que todo está seco.

Las recomendaciones más serias pasan por desconectar el cable, no meter el teléfono en arroz, no soplar fuerte ni usar calor directo, y dejar que el iPhone se seque de forma natural en un lugar ventilado durante un rato antes de volver a intentar cargarlo. Algunos expertos incluso sugieren usar bolsas con gel de sílice para acelerar el secado, en lugar de trucos caseros que pueden empeorar la situación.

5. Fallos de software, batería deteriorada o hardware interno

Cuando todo lo externo parece estar bien (cable, cargador, puerto, enchufe, humedad), el problema puede estar en el software o en la propia batería. Guides de soporte explican que pequeños errores de iOS pueden hacer que el iPhone se “cuelgue” y dé la sensación de que no carga, por lo que se recomienda reiniciar el dispositivo, actualizar a la última versión del sistema y volver a probar.

Si la batería está muy degradada o ha sufrido algún daño, el sistema puede limitar la carga, mostrar picos extraños de porcentaje o directamente negarse a cargar por seguridad, y en ese punto lo razonable es acudir a Apple Support o a un servicio técnico autorizado para un diagnóstico y posible cambio de batería o módulo de carga. También se aconseja buscar ayuda profesional cuando el iPhone no responde ni siquiera tras media hora conectado a un cargador fiable, después de haber descartado accesorios defectuosos y problemas de humedad.

Cuándo debes preocuparte y acudir al servicio técnico

Si tu iPhone 17 Pro Max no da ninguna señal de vida tras probar con otro cargador, otro cable, otro enchufe, limpiar el puerto y dejarlo secar en caso de posible humedad, lo más sensato es asumir que puede haber un problema de hardware interno. En esa fase, insistir con cargadores genéricos o trucos caseros puede empeorar el daño y complicar (o encarecer) la reparación.

Apple recomienda solicitar soporte oficial o pedir cita en un Genius Bar para que verifiquen si el fallo está en la batería, en el puerto de carga o en la placa interna, y aprovechar garantías o AppleCare si están vigentes. Así te aseguras de que tu iPhone 17 Pro Max vuelva a cargar con normalidad y, de paso, puedes revisar tus hábitos de carga para alargar al máximo la vida útil de la batería.

