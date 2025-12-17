Administración Trump planea desmantelar el Centro Nacional de Investigación Atmosférica en Colorado

Un funcionario de la Casa Blanca criticó el laboratorio de investigación que se encuentra en el Centro Nacional de Investigación Atmosférica, ya que aseguró es “una de las mayores fuentes de alarmismo climático en el país”. Mientras que el Centro asegura que al realizar la acción “obstaculizaría la capacidad para predecir fenómenos meteorológicos extremos y otros desastres naturales”.

El director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, no está de acuerdo con la existencia del laboratorio y a través de una publicación en redes sociales dijo que las “actividades vitales, como la investigación meteorológica, se trasladarán a otra entidad o ubicación”.

“La investigación es crucial para impulsar la prosperidad estadounidense”

El Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR), quienes al tener conocimiento de dicha decisión emitieron un comunicado.

“La investigación de NSF NCAR es crucial para impulsar la prosperidad estadounidense al proteger vidas y propiedades, apoyar la economía y fortalecer la seguridad nacional”, indicó Antonio Busalacchi, presidente de la Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica (UCAR).

“Cualquier plan para desmantelar NSF NCAR obstaculizaría la capacidad de nuestra nación para predecir, prepararse y responder ante fenómenos meteorológicos extremos y otros desastres naturales”, enfatizó.

El laboratorio de investigación, que alberga el mayor programa federal de investigación sobre el cambio climático, y es administrado por un consorcio sin fines de lucro de más de 130 universidades en nombre de la Fundación Nacional de la Ciencia.

“Malgasta fondos públicos en ideologías frívolas”

The Associated Press informó que el funcionario citó dos ejemplos de la “dirección progresista” del laboratorio, que “malgasta fondos públicos en actividades e ideologías frívolas”.

“Uno financió un centro de Ciencias Indígenas y de la Tierra cuyo objetivo era hacer que las ciencias fueran más acogedoras, inclusivas y centradas en la justicia”, mientras que otro experimento rastreó la contaminación atmosférica para “satanizar los vehículos motorizados y las operaciones de petróleo y gas”.

Busalacchi invitó a que revisen el trabajo del centro y los beneficios que otorgan para el país.

“Esperamos trabajar con la administración para continuar enfocándonos en salvaguardar la seguridad y la prosperidad de nuestra nación”, agregó Busalacchi.

“NCAR apoya a los científicos”

Para los científicos del clima, el laboratorio “es literalmente nuestra nave nodriza global”, dijo Katharine Hayhoe, científica del clima y profesora distinguida de la Universidad Tecnológica de Texas, reportó AP.

“El NCAR apoya a los científicos que vuelan hacia huracanes, a los meteorólogos que desarrollan nueva tecnología de radar, a los físicos que idean y codifican nuevos modelos meteorológicos, y sí, al modelo climático comunitario más grande del mundo. Eso también”, escribió Hayhoe en una publicación en redes sociales.

Y agregó que “desmantelar NCAR es como golpear con un mazo la piedra angular que sostiene nuestra comprensión científica del planeta”.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, calificó al laboratorio como un líder mundial en investigación científica de sistemas terrestres.

