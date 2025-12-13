Maquillista de Melania Trump afirma que fue vetada por trabajar para la familia presidencial

Nicole Bryl, maquillista de la primera dama Melania Trump, reveló cómo en su momento, debido a que trabajaba para la familia presidencial, llegó a ser vetada por varios quienes eran sus clientes y hasta por proveedores de productos de belleza.

Durante una entrevista concedida al podcast “Return on Identity”, la persona encargada de embellecer a la esposa del presidente de la nación compartió lo difícil que le resultó conservar a una parte de su clientela por la animadversión de ciertas personas proyectada hacia el magnate neoyorquino.

“Como trabajaba con Melania, la esposa de Donald, de repente, la belleza dejó de serlo, se volvió política. Y era tan ingenua en ese momento que no entendía por qué me cerraban todas las puertas. Me cancelaron por completo”, indicó.

Bryl incluso describió que algunas personas se ofrecieron a hacer negocios con ella sólo si eliminaba toda referencia de haber trabajado para la familia Trump.

“La gente me decía ‘con gusto me reuniré contigo, pero tienes que sacar a tu cliente de tu página de Instagram, no hablar de ello nunca y, en cierto modo, denunciar que es tu cliente’. El lápiz labial dejó de ser lápiz labial. Los productos dejaron de ser solo productos. Se convirtieron en algo más.

Después, algunos de mis proveedores de productos de belleza ya no contestaban mis llamadas y hasta dejaron de enviármelos”, rememoró.

Desde el año pasado, Melania Trump ha emprendido varios proyectos personales como son la publicación de un libro y la producción de un documental. (Crédito: Evan Vucci / AP)

No obstante, la maquillista aseguró que, lejos de ceder ante la presión, optó por desprenderse de clientes y proveedores a los cuales consideró viscerales y abusivos para, en lugar de ello, quedarse con Melania Trump a quien describe como una mujer excepcional.

“Nadie quiere arruinarse por no tener más clientes, pero pensé: ‘Odio a los abusadores y nadie me va a intimidar. Así que, no pienso dejarla’. Melania Trump es una de las personas más increíbles que he conocido o para quien he trabajado. Ha sido muy amable y ella misma ha sufrido acoso, así que no pienso alejarme de ella”, subrayó.

Los comentarios de Nicole Bryl surgen en un momento en que las críticas sobre el desempeño del presidente Donald Trump al frente de la Casa Blanca se están incrementando luego de que un amplio sector de la ciudadanía está sufriendo debido al incremento en el coste de vida en Estados Unidos.

Sigue leyendo:

• Melania y Barron Trump podrían verse afectados por proyecto de ley que prohíbe doble ciudadanía

• Melania Trump confirma que sabe hacer negocios al presentar su propia compañía cinematográfica

• La vida de Melania Trump será plasmada en un documental a estrenarse el próximo año