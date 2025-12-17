Dorismar reaparece y muestra en video cómo quedó su rostro tras mala cirugía estética

La actriz argentina Dorismar, quien por varios años colaboró con el programa ‘El Gordo y La Flaca’, está pasando por momentos muy complicados a causa de una cirugía de rostro mal realizada.

La también modelo reapareció en horas recientes en sus redes sociales tras los rumores que la perseguían y compartió detalles de lo mal que la está pasando tras recurrir al bisturí.

Dorismar contó en su video, con duración de algunos minutos, que tuvo que viajar a Bogotá, Colombia, para corregir el mal trabajo que le hicieron en el rostro.

“Después de haber atravesado una mala praxis, viajé y me encuentro hoy en Colombia, Bogotá. Me vine a operar. Realmente estoy obteniendo muy buenos resultados, me encuentro muy feliz”, se oye decir a Dorismar en un fragmento de su video publicado en Instagram Stories.

En el material en cuestión se le ve con la cara hinchada, con el contorno de los ojos de color rojo y con vendajes en la zona de la nariz y mejillas, pues la grabó tras la nueva operación que se hizo en Colombia.

Dorismar se fue a operar a Colombia tras la mala praxis de sus anteriores intervenciones. pic.twitter.com/oGhU358WlH — Flowers (@aldo_flowers) December 17, 2025

Si bien Dorismar no ha ahondado en detalles sobre la operación que se hizo, diversos medios señalaron que todo su problema se originó en su intento por corregir un pequeño detalle en la nariz.

“No tuvo suerte. El doctor no la dejó tal y como se lo había prometido. De hecho, quedó peor el hueso de la nariz. El cartílago que se supone le iba a dar más volumen, simplemente desapareció, quedó hundido”, señaló una fuente en entrevista con la revista TVNotas, quien compartió que Dorismar la pasó muy mal anímicamente tras lo sucedido.

“Se puso muy mal. Pasó por todos los sentimientos que se puedan imaginar: frustración, enojo, rabia, tristeza y preocupación. (…) Al verse así se le vino el mundo encima, cayó en depresión”, continuó el informante.

La recordaron en ‘El Gordo y La Flaca’

La noticia sobre lo sucedido con Dorismar no pasó desapercibida para nadie, a tal grado de que en ‘El Gordo y La Flaca’ no se olvidaron de ella y le enviaron unas palabras de aliento.

“Le mando un beso, le mando un mando un abrazo, la queremos mucho aquí y que salga todo bien. Esperamos que lo de Dorismar se le resuelva”, dijo Raúl de Molina, quien recordó los años de Dorismar dentro del programa y las coberturas que hicieron juntos.

