Fundador de WikiLeaks demanda a la Fundación Nobel por convertir al premio en un “instrumento de guerra”

Después de que la Fundación Nobel decidió entregarle el Premio Nobel de la Paz a la venezolana María Corina Machado, el australiano Julian Assange, fundador de WikiLeaks, presentó una denuncia penal en contra de la organización por considerar que ha convertir al galardón en un “instrumento de guerra”.

En la acusación presentada ante la Autoridad Sueca de Delitos Económicos y la Unidad Sueca de Crímenes de Guerra, Assange señala a Astrid Söderbergh Widding, presidenta ejecutiva de la Fundación Nobel, y a Hanna Stjärne, quien funge como directora ejecutiva de la organización, por convertir “un instrumento de paz en un instrumento de guerra”, esto por presuntamente autorizar el desembolso de cerca de $1.2 millones de dólares a Machado quien promueve la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

Noticia en desarrollo…