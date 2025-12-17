Hombre acusado de emboscar y apuñalar a dos policías tras falsa llamada al 911 en Washington

Las autoridades del condado de King, en el estado de Washington, acusaron formalmente a Mohamed Morray Bangura, de 38 años, por un ataque contra dos agentes del Departamento de Policía de Bellevue, ocurrido el viernes en el Centro de Tránsito de Bellevue, al este de Seattle.

Según los documentos judiciales, Bangura habría realizado una llamada falsa al 911 para atraer a los oficiales al lugar, bajo el pretexto de una discusión. El incidente ocurrió alrededor de las 12:25 p. m.

El ataque ocurrió tras un breve diálogo

De acuerdo con la acusación, Bangura habló con los agentes durante varios segundos y luego abrió repentinamente el bolsillo de su chaqueta, extrajo un cuchillo de cocina y se abalanzó contra uno de ellos con un movimiento descendente.

El oficial logró esquivar el ataque inicial, pero el sospechoso se giró hacia el segundo agente, le causó una profunda laceración facial y lo apuñaló en al menos dos ocasiones, provocando su caída al suelo.

El agente herido sufrió una herida de aproximadamente 15 centímetros en el rostro, dislocación del hombro y fractura de clavícula, según los documentos judiciales.

El agresor fue baleado y hospitalizado

El segundo oficial, que no resultó herido, disparó seis veces, impactando al sospechoso en el brazo, la pierna y la cadera. Bangura fue trasladado al Centro Médico Harborview, donde recibió atención por heridas de bala. Su estado de salud no ha sido revelado.

La Fiscalía del Condado de King imputó a Bangura agresión en primer grado con agravante de arma letal y agresión en segundo grado con agravante de arma letal.

Los fiscales indicaron que el sospechoso mostraba resentimiento hacia un oficial del Departamento de Policía de Bellevue tras una denuncia presentada el día anterior al ataque. En ese incidente, Bangura habría amenazado a un guardia de seguridad en una iglesia cercana al centro de tránsito.

Momentos antes del ataque, según la acusación, el sospechoso habría dicho: “Un oficial me presentó una acusación falsa”.

Comparecencia judicial

Bangura, quien figura con dirección registrada en Seattle y antecedentes recientes de contacto policial, será procesado el jueves 18 de diciembre.

Las autoridades subrayaron que el ataque fue dirigido contra agentes que respondían a una llamada que creían legítima, y que el caso continúa bajo investigación.

