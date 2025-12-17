ICE arresta a mexicano con visa de turista durante una parada de tráfico

La detención de un ciudadano mexicano con visa de turista en Arizona ha generado versiones encontradas. Se trata de Edwar Omar Mezquita González, un joven de 27 años originario de Puerto Peñasco, Sonora, quien fue arrestado por agentes de ICE mientras visitaba a su familia en el Valle.

Familiares contaron a Phoenix New Times que González ingresó legalmente a Estados Unidos con una visa de turista vigente, como lo hace cada año durante las festividades.

“Tiene a su hermano, a la esposa de su hermano. Tiene sobrinas, primos”, señaló Samantha Cooley, familiar de González y defensora de los derechos de los inmigrantes.

Por qué fue arrestado el mexicano con visa de turista

Según el testimonio familiar, el martes 9 de diciembre González y su hermano circulaban por San Tan Valley, en el condado de Pinal, luego de salir por un café.

Ambos viajaban en una camioneta GMC Sierra blanca, propiedad del hermano mayor, la cual es utilizada tanto para labores profesionales como para actividades personales, como recoger a sus hijos.

En ese trayecto fueron seguidos y detenidos por un agente del sheriff del condado de Pinal debido a presuntas infracciones de tránsito, entre ellas placas parcialmente ocultas y vidrios polarizados, cerca de las carreteras Gantzel y Bella Vista.

Durante la parada, el hermano de González, quien es residente permanente legal, presentó su Green Card. Edwar, por su parte, mostró su visa de turista. Fue entonces cuando, según la familia, un agente de HSI se acercó y revisó su documentación migratoria.

“Dijeron que, como estaba en una camioneta de trabajo, estaba trabajando y por eso tenían que detenerlo”, relató Cooley, quien insistió en que ninguno de los dos se encontraba laborando en ese momento.

Esta versión contrasta con otros reportes que señalan que el arresto pudo haberse dado luego de que González grabara un operativo migratorio, lo que añade confusión sobre la razón exacta de la detención.

Traslado a ICE y liberación sin documentos

Luego del arresto, González fue trasladado a la oficina de ICE en Phoenix, donde permaneció casi tres días bajo custodia, a la espera de una posible deportación. Finalmente, fue liberado la noche del 11 de diciembre, aunque sin sus documentos personales.

Según Samantha Cooley, el joven salió sin su visa, su licencia de conducir mexicana ni el formulario I-94. Estos documentos le fueron devueltos posteriormente por el Consulado de México en Phoenix.

El cónsul general de México en Phoenix, Jorge Mendoza Yescas, confirmó a Univision Arizona que fue el consulado el que brindó apoyo para que González pudiera salir de custodia de ICE.

