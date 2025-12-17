ICE arrestó a migrante dominicano acusado de vender cocaína en barbería de Virginia

El Servicio de Control e Inmigración y Aduanas (ICE) en conjunto con otras agencias y la policía de Virginia llevaron a cabo una orden que resultó con el arresto de un inmigrante indocumentado, originario de República Dominicana, quien presuntamente vendía narcóticos dentro de una barbería en Virginia.

“Los agentes del ICE en Washington, D.C. y la Policía Estatal de Virginia arrestaron a Alis Deyvi Goris Andujar, de 38 años, tras una breve persecución a pie en North Chesterfield el 11 de noviembre”, declaró ICE en un comunicado.

Agentes de ICE y de la Policía Estatal de Virginia lo arrestaron en North Chesterfield. Se espera que permanezca bajo custodia de ICE en espera de los procedimientos de deportación.

Descubrieron dos armas de fuego en su casa

Los documentos señalan que después de realizar un registro en la residencia de Goris Andujar descubrieron dos armas de fuego que no tenían permiso; un rifle tipo AR y una pistola con cargadores de alta capacidad.

ICE confiscó las armas y procesó a Goris Andujar por violaciones migratorias, notificándole una citación para comparecer ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia.

Con relación a la presunta venta de narcóticos en una berbería, las autoridades no dieron mayor información.

“Representa una amenaza”

“El arresto de Alis Deyvi Goris Andujar demuestra la solidez de la cooperación con nuestros aliados policiales federales y estatales”, declaró Robert Guadian, director de la Oficina de Campo de ICE en Washington, D.C.

“Goris-Andujar representa una amenaza significativa para nuestras comunidades de Virginia, la cual no será tolerada. Estaba en posesión ilegal de dos armas de fuego mientras presuntamente vendía veneno en nuestra comunidad. Seguiremos priorizando la seguridad pública arrestando y deportando a delincuentes extranjeros de Washington, D.C. y Virginia”, añadió.

El migrante dominicano, supuestamente ingresó sin papeles a Estados Unidos en una fecha desconocida, en un lugar desconocido. Según las autoridades, el hombre nunca fue inspeccionado, admitido o puesto en libertad condicional por un funcionario de inmigración estadounidense.

