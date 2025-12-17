Kylian Mbappé lleva la calma al Real Madrid con doblete en Copa del Rey

El Real Madrid derrotó 3-2 al Talavera en la primera ronda de Copa del Rey nuevamente gracias a Kylian Mbappé con un doblete.

El delantero francés, quien jugó los 90 minutos, fue vital en el ataque del Madrid que fue ampliamente superior al Talavera, pero en el marcador quedó más apretado de lo que pareció.

El club Talavera, de la tercera división de España, estuvo cerca de empatar en los últimos minutos, pero Lunin detuvo un cabezazo que tenía destino a gol.

Mbappé y Lunin envían al Madrid a la siguiente ronda

El Real Madrid de Xabi Alonso salió con Mbappé de titular, aunque con varios jugadores del Castilla y con titulares poco frecuentes como Endrick, Mastantuono, Ceballos, entre otros.

Durante la mayor parte del tiempo, el Madrid fue superior y el desempate se rompió luego de una mano del Talavera.

Mbappé cobró perfectamente y puso el 1-0 en el primer tiempo. El francés nuevamente fue protagonista en los minutos finales del primer parcial y consiguió un autogol que parecía poner fáciles las cosas.

Pero a falta de 10 minutos para el final, el Real Madrid se confío y le dio inspiración al Club Talavera.

Arroyo descontó en el minuto 80 tras un pase de Farrondo. Mbappé puso el 3-1 tras un error del portero, aunque el Talavera se negaba a perder así.

Tras un tiro libre, el balón pegó en el poste y Di Renzo se consiguió el rebote para poner el marcador 2-3 y los locales se pusieron a soñar con solo dos minutos.

Talavera tuvo el empate, pero Lunin se los negó y quedaron sin oportunidades, aunque con buena cara ante un Madrid de Xabi Alonso que sigue sin ser muy seguro.

