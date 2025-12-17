Netflix y FIFA se unen para lanzar un videojuego de cara al Mundial 2026

Netflix y la FIFA anunciaron una alianza histórica para el lanzamiento de un videojuego de fútbol inspirado en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que estará disponible en exclusiva a través de Netflix Games.

El título podrá jugarse a partir del próximo año, coincidiendo con el mayor evento deportivo del planeta, y marcará un punto de inflexión en la forma en que los aficionados viven el fútbol digital.

El videojuego será un simulador accesible, social y multiplataforma, diseñado para que cualquier usuario pueda jugar de manera sencilla, aunque con la profundidad suficiente para que los más competitivos lo dominen.

FIFA is changing the game.



Get ready for a newly reimagined FIFA football simulation game developed by Delphi Interactive exclusively on Netflix Games this summer — just in time for FIFA World Cup 2026™. pic.twitter.com/i4SRfbKrd7 — Netflix (@netflix) December 17, 2025

Estará disponible sin costo adicional para todos los suscriptores de Netflix, únicamente con una cuenta activa y un dispositivo móvil.

Un videojuego de FIFA y Netflix

El desarrollo y publicación del juego estará a cargo de Delphi Interactive, con el objetivo de regresar a las bases del futbol digital: diversión inmediata, controles intuitivos y partidas para jugar en solitario o con amigos.

“Queremos volver a los orígenes del fútbol ofreciendo un juego del que todo el mundo pueda disfrutar con solo apretar un botón”, explicó Alain Tascan, presidente de Netflix Games, al destacar que el Mundial 2026 será uno de los eventos culturales más importantes del año.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó la colaboración como un paso histórico para la organización:

“Esta asociación representa el inicio de una nueva era para los videojuegos de fútbol. Queremos llegar a millones de aficionados de todas las edades y en todos los rincones del mundo”.

Casper Daugaard, director ejecutivo de Delphi Interactive, aseguró que la meta es clara: “Crear el videojuego de fútbol más divertido, accesible e internacional de la historia, pensado para una nueva generación de aficionados”.

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Norteamérica, servirá como el gran escaparate para este proyecto que busca reinventar el simulador de fútbol y ampliar el alcance del deporte más popular del mundo.

Sigue leyendo:

– Santiago Giménez será operado del tobillo y el Mundial 2026 es una incógnita

– ¿Cuáles fueron las elecciones de Messi en los premios The Best?

– Mundial 2026: ¿Cuánto dinero se llevará el campeón de la Copa del Mundo?