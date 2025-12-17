Mundial 2026: ¿Cuánto dinero se llevará el campeón de la Copa del Mundo?
El Mundial repartirá más de $700 millones de dólares entre todas las selecciones en el que todas al menos se llevarán $10 millones
El Consejo de la FIFA anunció la contribución financiera que tendrán los equipos que estarán en el Mundial 2026, en el que el campeón de la Copa del Mundo se llevará $50 millones de dólares.
El Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, repartirá un total de $727 millones de dólares.
La mayor parte, $655 millones de dólares, se pagará como premio entre los 48 equipos, de forma que el campeón obtendrá $50 millones, el subcampeón $33 millones, el tercero $29 millones y el cuarto $27 millones.
¿Cuánto dinero se llevarán los clasificados a fases eliminatorias del Mundial 2026?
Los clasificados del quinto al octavo percibirán 19 millones; los del noveno al decimosexto 15 millones.
Por su parte, los que acaben entre el 17 y el 32,11 millones; los que concluyan entre el 33 y el 48,9 millones.
Además, cada equipo calificado recibirá un millón y medio ara cubrir los costos de preparación, lo que garantiza a todas las participantes al menos 10,5 millones.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó en un comunicado que “la Copa Mundial también será pionera en cuanto a su contribución financiera a la comunidad global del fútbol”.
FIFA anuncia “festivales” sub-15
El Consejo confirmó a partir de 2026 los pioneros “festivales” sub-15 masculinos y femeninos abiertos a todas sus asociaciones miembro, como parte de su compromiso para promover el juego juvenil.
La primera edición será disputada por equipos masculinos el año que viene y la segunda en 2027 contará con equipos femeninos. partir de 2028, todas las asociaciones serán invitadas a participar en dos competiciones separadas.
Para alinearse con las necesidades de desarrollo de los jugadores sub-15, los partidos serán más cortos en duración y se jugarán en campos más pequeños, con equipos compuestos entre siete y nueve jugadores.
