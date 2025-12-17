Victor Wembanyama jugó vs. Knicks con la pena moral de la muerte de su abuela

Es cierto que el deporte tiene momentos de gloria por el éxito y otros llenos de tristeza y desasosiego por el fracaso. Pero ahora el llanto del francés Victor Wembanyama, no fue por la actividad que realiza en la NBA, sino por la pena por la muerte de su abuela antes del duelo que perdieron con los Knicks.

Una noticia devastadora para el pívot de los Spurs de San Antonio, que no pudieron evitar la derrota en el juego decisivo de la NBA Cup contra los Knicks, pero que para el espigado jugador de la escuadra texana tuvo otro tipo de tristeza por el sensible fallecimiento de su abuela, noticia que se enteró por la mañana del día del encuentro.

Por esa razón, la despedida con sus adversarios en la duela tuvo otro significado y fue donde pudo expresar con dificultad la gran perdida en su familia y que sin duda fue un golpe en el corazón para la estrella de la selección de Francia de baloncesto.

De esta forma, Wemby, como se le conoce con afecto en su entorno dentro de los Spurs apenas se pudo sentar en la sala de prensa para atender al periodismo, pero donde las emociones que le nublaron el pensamiento por el recuerdo de su familiar fallecida apenas si le permitieron hablar del juego.

“Lo siento, hoy perdí a alguien”, alcanzó a decir con una voz que sonó casi desgarradora para la estrella de 21 años de los Spurs al enterarse de la lamentable noticia que llegó procedente de Francia y que horas más tarde en la duela también haría estragos en la duela al caer con los Knicks.

La razón de sus lágrimas

Para Wembanyama la final contra los Knicks no era un partido más, sino la oportunidad de seguir tomando ritmo después de la larga ausencia por un desgarre en la pantorrilla y que le fue permitiendo regresar a la actividad poco a poco como pasó contra Oklahoma City Thunder en donde apareció en el banquillo.

La idea contra los Knicks fue la misma, donde aportó 18 puntos, 6 rebotes y 2 tapones en 25 minutos en la duela, más allá de que el ritmo de sus grandes noches no fue la misma, mostrando detalles de imprecisión en el tiro a la canasta.

Pero al tiempo que su rendimiento deportivo buscaba mejorar con un buen tercer cuarto con diez puntos, la realidad es que su espíritu estaba golpeado por la devastadora noticia de la partida a la eternidad de su abuela.

Victor Wembanyama’s grandmother passed earlier today. He still played the Cup final and was understandably emotional afterward.



So much respect. pic.twitter.com/Y3zsGiJyl6 — Hoops (@Hoopss) December 17, 2025

Por esa razón, a la hora de explicar los detalles del juego, Víctor Wembanyama, tuvo que lidiar con el nudo en la garganta por las emociones que se le vinieron de golpe por la tristeza en su mente y corazón, para establecer que: “Supongo que es la mejor práctica posible para partidos importantes, porque nuestro foco ya está en los playoffs, que es el momento más grande del año. Es bueno haber vivido esta experiencia”.

Seguir leyendo:

– Victor Wembanyama, ausente para los San Antonio Spurs durante “varias semanas”

– Víctor Wembanyama se perderá el resto de la temporada con Spurs por grave lesión

– Víctor Wembanyama iguala récord de Wilt Chamberlain en Navidad





