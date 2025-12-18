Acusado de intentar matar a Trump en Florida pide abogado y aplazan su sentencia al 4 de febrero de 2026

La lectura de la sentencia contra Ryan Wesley Routh, el hombre declarado culpable de intentar asesinar a Donald Trump en 2024, cuando el entonces magnate buscaba regresar a la Casa Blanca, fue aplazada hasta el próximo 4 de febrero de 2026, luego de que el acusado solicitara la designación de un abogado para esta fase final del proceso judicial.

La decisión fue tomada por la jueza federal de distrito, Aileen Cannon, quien aceptó la petición de Routh y concedió el aplazamiento “para permitir una preparación adecuada”, después de que el acusado renunciara a seguir representándose a sí mismo, como lo hizo durante todo el juicio. La sentencia estaba prevista inicialmente para esta semana.

“Yo, Ryan Wesley Routh, deseo revocar mi actual estatus de Pro se (representación propia) y pido amablemente un abogado designado para que me ayude con la importantísima sentencia, así como con el proceso de apelación, que es algo importante”, indicó en un escrito judicial al que tuvo acceso la agencia EFE.

Un juicio marcado por episodios extremos

Routh, de 59 años, fue hallado culpable el pasado septiembre de cinco cargos federales, entre los que figura uno de los delitos más graves contemplados por la legislación estadounidense, el intento de asesinato de un candidato presidencial. De acuerdo con la ley, este cargo puede derivar en una condena de cadena perpetua.

Los hechos ocurrieron el 15 de septiembre de 2024, cuando agentes del Servicio Secreto detectaron al acusado armado con un rifle semiautomático oculto entre arbustos en el Trump International Golf Club, en West Palm Beach, Florida.

Un agente declaró durante el juicio que vio a Routh antes de que Trump apareciera en el campo de golf y que el acusado apuntó el arma en su dirección, lo que provocó que el oficial abriera fuego. Routh huyó sin disparar y dejó el arma en el lugar, lo que facilitó su captura.

Además del intento de asesinato, el jurado lo declaró culpable de posesión de un arma de fuego para cometer un crimen violento, ataque a un agente federal, portación de un arma siendo considerado delincuente y posesión de un arma con el número de serie borrado.

El juicio, que se desarrolló entre el 11 y el 23 de septiembre, estuvo marcado por escenas inusuales. Routh despidió a sus abogados y decidió representarse a sí mismo, pese a las advertencias de la jueza sobre los riesgos de esa decisión.

Durante sus intervenciones, fue interrumpido en varias ocasiones por hacer comentarios fuera de contexto y referencias históricas extremas.

En esta imagen publicada por la Oficina del Sheriff del Condado de Martin, Florida, agentes del orden arrestan a Ryan Wesley Routh, un hombre sospechoso de un aparente intento de asesinato contra Donald Trump, el 15 de septiembre de 2024. Crédito: Oficina del Sheriff del Condado de Martin/ Archivo | AP

Del veredicto al aplazamiento de la sentencia

El momento más tenso se produjo inmediatamente después de que el jurado emitiera su veredicto. Routh intentó autolesionarse en la sala del tribunal, al tratar de apuñalarse en el cuello con un bolígrafo, lo que obligó a los agentes a retirarlo rápidamente de la corte. Posteriormente, fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad.

Tras varios meses bajo la modalidad de representación propia, Routh decidió revertir su decisión de cara a la sentencia y a un eventual proceso de apelación.

La jueza aceptó la solicitud, pese a cuestionar el tono de algunos de sus escritos, y subrayó que buscaba garantizar el respeto al debido proceso.

Con el aplazamiento hasta febrero, la atención ahora se centra en la pena que impondrá la corte federal.

De confirmarse la sentencia máxima, el caso de Routh se convertiría en uno de los episodios más graves de violencia política juzgados en Estados Unidos en los últimos años, en un contexto marcado por la polarización y las amenazas contra figuras públicas.

Sigue leyendo: