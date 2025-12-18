México y Brasil se ofrecen como mediadores para evitar una crisis en Venezuela

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y de México, Claudia Sheinbaum, ofrecieron este jueves servir como mediadores para evitar que el conflicto de Estados Unidos y Venezuela siga escalando. Lula tiene una propuesta con el objetivo de impedir “una guerra” en Sudamérica, que debe mantenerse como una zona de paz.

“Yo hago política buscando soluciones para los problemas”, indicó Lula, quien confirmó que, en recientes conversaciones con los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió saber “cómo se puede contribuir para una solución pacífica”.

“Las cosas no se resuelven con tiros”

El mandatario brasileño conversó por separado con ambos mandatarios a principios de este mes, y les dijo que “las cosas no se resuelven con tiros”, sino con diálogo político.

“Le dije a Trump que esta es una región de paz, que debe seguir así”, declaró. Lula se ofreció para “conversar con Venezuela y con otros países para evitar un conflicto armado en nuestra América del Sur”.

El mandatario agregó que no sabe qué desata la tensión, “si es por el petróleo, por los minerales críticos, las tierras raras” o para “derribar a Maduro”, pero que lo importante es impedir un aumento de las hostilidades.

“A favor de solución pacífica”

La presidenta de México, en tanto, dijo estar dispuesta a convocar a países americanos y de otros continentes para buscar una salida “pacífica” a cualquier conflicto en Venezuela y la región. Sheinbaum sostuvo que la postura mexicana responde a “una convicción” y a la Constitución, y planteó que debería ser compartida por los países sudamericanos, aun cuando existan diferencias políticas entre gobiernos.

“Nosotros no estamos de acuerdo con intervenciones (…) y estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos”, señaló. “Si hay un conflicto, hay mecanismos establecidos por Naciones Unidas para que haya una solución pacífica a cualquier disputa. Y tienen que participar todas las partes”, afirmó, al recalcar que esa ha sido “la posición de México desde hace mucho tiempo”.

De cualquier modo, Sheinbaum reconoció que, hasta ahora, su Gobierno no ha recibido peticiones para encabezar gestiones multilaterales, ni tampoco ha establecido comunicación con algún otro Gobierno con este fin.

