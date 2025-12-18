Economía, niñez e inmigración legal, los principales afectados por las políticas de Trump: America’s Voice

Como parte de las celebraciones y reflexiones del Día Internacional del Migrante de este año, que se celebra cada 18 de diciembre, la organización America’s Voice convocó a funcionarios electos y expertos en políticas para concluir un año ajetreado en inmigración y debatir el impacto general de la agenda antiinmigrante de esta administración en los niños, la economía, comunidades y inmigración legal, incluyendo la amenaza de despojar a más estadounidenses de su ciudadanía.

Janet Cowell, alcaldesa de Raleigh, Carolina del Norte, y extesorera estatal, señaló que, si bien la mayoría de las acciones de control de la Patrulla Fronteriza se llevaron a cabo en Charlotte, “el 18 de noviembre hubo una excursión de un día a otras partes del estado, y Raleigh fue una de las ciudades objetivo. Terminó siendo un período breve en la ciudad y algunos de nuestros municipios vecinos, pero se puede apreciar el impacto emocional incluso de ese esfuerzo breve y truncado”, citando los efectos en la asistencia escolar.

Al abordar el impacto económico, el alcalde Cowell también señaló: “Sabemos con certeza que hubo una reducción en la fuerza laboral en obras de construcción, paisajismo y actividades al aire libre, así como en restaurantes y tiendas dirigidas específicamente a la población latina. Creo que los impactos más prolongados se dan en las personas que ahora dudan en trabajar y que intentan recuperarse de la pérdida de ingresos”.

Por su parte, Donna Norton, vicepresidenta ejecutiva de MomsRising, declaró que “Las madres estadounidenses no queremos que sus hijos teman por su seguridad ni por la de sus amigos. Un entorno de miedo solo dificulta el aprendizaje y el desarrollo de los niños. No queremos preocuparnos por si ICE detendrá a nuestros hijos o a sus cuidadores en su vecindario solo por el color de su piel y la percepción que tienen de ellos”.

“No queremos que ninguna comunidad viva con miedo. No queremos que las crueles políticas migratorias del presidente Trump sigan aumentando los precios para todas las familias. No queremos que nuestro gobierno separe a familias ni encarcele a niños y familias inmigrantes. Y no queremos que nuestros impuestos se desvíen de programas esenciales de salud, educación, vivienda, cuidado infantil y otros para financiar abusos de derechos civiles y humanos contra nuestros familiares, amigos y vecinos inmigrantes”, insistió.

Si bien la agenda antiinmigrante de la administración Trump ha sido implacable al intentar sembrar el miedo, el caos y la división en vecindarios, comunidades y espíritu durante el último año, como lo menciona la organización, las secuelas de esta política pueden ir más allá.

Para Minal Giri, pediatra de Chicago y copresidenta de la Iniciativa de Salud Infantil para Refugiados e Inmigrantes de la AAP de Illinois, declaró: “Cuando un padre es detenido por el ICE, la sensación de seguridad del niño se ve destrozada. Para un niño enfermo que depende de él no solo para la logística, sino también para su consuelo y esperanza, todo su plan de atención puede colapsar. No se surten los medicamentos y desaparece el transporte al hospital. Pierden la cobertura del seguro médico y el cuidador, quien toma las decisiones junto a la cama, desaparece. Para los niños con enfermedades crónicas, esto puede significar hospitalizaciones de emergencia para niños con cáncer y puede significar perder su oportunidad de sobrevivir. Para los niños con problemas médicos delicados, corren el riesgo de perder la atención vital sin sus cuidadores capacitados a su lado”.

Así, Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, declaró que “Si bien el volumen de noticias sobre inmigración es asombroso, no se equivoquen: este año hay algunas conclusiones importantes. Primero: la agenda antiinmigrante de esta administración empobrece, debilita y reduce la seguridad de Estados Unidos”.

“Segundo, los estadounidenses se resisten a esta extralimitación, lo que deja claro que la agenda migratoria de esta administración es impopular y ha ido demasiado lejos. Como resultado, terminamos 2025 en una situación muy diferente a la inicial en materia de inmigración. Y tercero, la administración Trump dependerá de los fondos sin precedentes para la aplicación de la ley migratoria que el Congreso asignó este año para continuar su cruzada de deportaciones masivas en 2026”.

“Por todas estas razones, es imperativo que no nos insensibilicemos a lo que sucede a nuestro alrededor y que sigamos denunciando el abuso de poder. Y también debemos trabajar para definir una visión alternativa y una mejor manera de actuar”, sentenció.

Sigue leyendo: