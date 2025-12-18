El “Perro” Bermúdez, en su 13o mundial, espera narrar con Televisa Univisión el éxito del Tricolor

Enrique Bermúdez es un profesional de la comunicación que se ha caracterizado por sus convicciones y frente a las ofertas de trabajo que tuvo para el Mundial 2026 decidió apostar por la de su casa Televisa Univisión donde espera narrar el éxito de la selección de México.

Así lo externó en una agradable charla con La Opinión, donde fue notoria la emoción que le representa ser quizá el comentarista con mayor número de mundiales, desempeñando la agradable e importante función de mostrar al mundo todas las hazañas de las selecciones participantes desde Argentina 1978 cuando fue requerido por el extinto dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, que le brindó una alternativa que ha mantenido vigente después de 48 años de trayectoria.

Enrique Bermúdez busca cerrar una trayectoria mundialista narrando un éxito de la selección de México en el próximo Mundial. Crédito: Hugo Ramírez | Imago7

“Es una gran opción. La verdad ya había pensado retirarme definitivamente, pero decidí regresar a mi casa y aunque ahora me critican y dicen que parezco torero, pero la vida me da una oportunidad más, que es la 13 y que la vamos a hacer. Me da mucho gusto y gracias a Dios, aunque es inmerecido, ahí estoy para acudir y trabajar en el Mundial 13 que creo nadie lo ha hecho en el mundo”.

Así, frente a un retiro anunciado hace aproximadamente un año, nuevamente Televisa Univisión apostó por su capacidad frente a la pantalla para narrar todos los acontecimientos de la justa universal 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, donde espera verter esa experiencia que acumuló en casi cinco décadas de narración.

“Nadie ha narrado doce mundiales, doce Copas del Mundo y ahora voy por el 13. Recuerdo que en Qatar 2022 fui reconocido por la FIFA en ese sentido. Y ahí tenemos el trofeo, que es algo que lleva mucho más que el trofeo, es la aceptación y el reconocimiento que te da la FIFA y ahora si Dios quiere estaremos en el 13″.

Bermúdez no solo tiene en su haber mundiales, sino torneos de Liga, Copas América, Eurocopas, eliminatorias mundialistas, pero sin duda la joya de la corona son las justas universales de la FIFA, en donde empresas importantes apostaron por su imagen capaz de dividir a todo un país y por la cual apostó de nueva cuenta Televisa Univisión.

Tuve varias opciones, tuve varios ofrecimientos, varias empresas que me buscaron y finalmente el corazón me llevó a Televisa Univisión. Ahí nací y ahí voy a acabar porque ahora sí ya y ya no voy a ser torero porque además ya la edad no me da para más. Esto se acabó, será el último mundial.

Una gran trayectoria

La charla se presta para que Enrique Bermúdez escarbe en sus recuerdos y recuerde aquel 1978 en donde acudió como joven torero en busca de la alternativa y con la ilusión de que la selección de México pisara con autoridad.

Pero el destino no fue justo en lo deportivo para el Tricolor que sumó el primer gran fracaso mundialista con derrotas con Túnez 3-1, Alemania 6-0 y Polonia 3-1, pero en lo profesional fue el otro lado del prisma con un notable desempeño junto con históricos de la narración como los finados Ángel Fernández, Fernando Marcos, Fernando Luengas, José Rogelio Ezquerra y Roberto Hernández Jr. así como con Roberto Guerrero Ayala.

“Cuando yo arranqué en 1978, dije, híjole, a ver cuándo voy a llegar a esa altura. Estaba Ángel Fernández, Fernando Marcos, Fernando Luengas, José Rogelio Ezquerra, Roberto Guerrero Ayala, Roberto Hernández Junior, todos sensacionales. Para que se den una idea, los chavos éramos Gerardo Peña y tu servidor”.

El éxito de México

Enrique Bermúdez acudirá al Mundial 2026 con la misma ilusión que en Argentina 1978. Crédito: Xavier Hernández | Imago7

Bermúdez recordó que ha vivido experiencias inolvidables, pero sin duda sería cerrar con broche de oro poder retirarse narrando el éxito de la selección de México y aunque sabe que la selección de México no tiene tantas figuras, su fuerza es lo colectivo para poder soñar con esa ilusión.

“Siempre habrá esperanza de que México haga algo. Yo soy del Atlas, rojinegro a morir y nunca perdimos la ilusión de ser campeones después de 50 años y lo logramos, así que después del Atlas no hay nada más a quien irle que a la selección de México y he tenido la fortuna de narrar sus partidos desde 1993″.

El famoso “Gua Gua” como lo identifica su círculo más cercano, también destacó que: “Creo como LaVolpe que el Tala será el arquero titular, no hago a un lado a Malagón, pero creo que será el Tala, en la defensa están Johan y el “Cachorro” Montes. En la contención estará el “Machín” Edson Álvarez”.

“Luego Raúl Alonso Jiménez es indiscutible, mientras que Aguirre le tiene mucha confianza al “Piojo” Alvarado, aunque a mí no me llena del todo, pero creo que ya tiene la columna vertebral. Mientras que con Gilberto Mora, es un chavito y creo que de repente exageramos, tiene buenas cualidades, pero no es Pelé que debutó a los 17 años en Suecia. Es un jugador interesante, pero de repente inflamos de más el globo”, finalizó.

