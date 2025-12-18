Hijo de Carlo Ancelotti abandona como técnico del Botafogo tras 5 meses

El entrenador italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, ha dejado su cargo como entrenador del Botafogo tras apenas cinco meses en el banquillo, anunció este miércoles el club albinegro de Río de Janeiro.

“El club agradece la profesionalidad y el compromiso de Ancelotti durante el tiempo que dirigió al equipo y formó parte de la familia alvinegra”, manifestó en sus canales oficiales el Botafogo, que adelantó que anunciará “en breve” la nueva comisión directiva.

Davide Ancelotti não é mais o técnico do Botafogo.



Diferencias entre Ancelotti y el club

Según medios locales brasileños, la desvinculación del hijo del seleccionador brasileño se debe a una discrepancia interna relacionada con la metodología de trabajo.

Las versiones indican que el conflicto se originó por desacuerdos en la intensidad de los entrenamientos aplicada por uno de los preparadores físicos que acompañan a Ancelotti, nacido hace 36 años en Parma.

Esta razón habría precipitado la rescisión del contrato de este miembro por parte de la comisión directiva de la SAF, algo que resultó inaceptable para el técnico italiano, quien optó por presentar su renuncia.

Ancelotti abandona el banquillo del Botafogo con un balance de 14 victorias, 11 empates y 7 derrotas en 32 partidos jugados.

Bajo su dirección, Botafogo logró revertir un inicio de año irregular hasta alcanzar la sexta posición del Campeonato Brasileño, asegurando una plaza en la fase previa de la Copa Libertadores.

Gremio también despidió a su técnico en Brasil

Grêmio anunció este martes que el entrenador Mano Menezes no continuará al frente del equipo para la temporada 2026, tras haber acabado noveno en la clasificación del Campeonato Brasileño.

La decisión fue comunicada al técnico de 63 años por la nueva dirigencia del club, liderada por el flamante presidente Odorico Roman, que asumió en la víspera, y confirmada por el propio Menezes, quien publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales.

