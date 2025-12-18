La Patrulla Fronteriza se está reforzando con un número récord de reclutas, muchos de ellos latinos

El plan de llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes carentes de estatus legal se verá reforzado con miles reclutas de la Patrulla Fronteriza (USBP), los cuales ya se encuentran en etapa de formación luego de haber sido incorporados de ciudades fronterizas.

Con el objetivo de aprovechar el conocimiento que tienen de las zonas por donde cruzan procedentes de México cientos de extranjeros para ingresar sin documentos al territorio estadounidense, los responsables de la USBP optaron por sumar a sus filas a habitantes de ciudades cercanas a los pasos fronterizos.

De esa manera, garantizan que los nuevos agentes podrán detectar a inmigrantes en puntos o escondites hasta hace poco complicados para identificar

Una investigación llevada a cabo por la cadena de televisión CNN, descubrió que, en algunos lugares como el desierto de Nuevo México, centenares de aspirantes a convertirse en agentes fronterizos reciben una formación que incluye estudios tácticos y entrenamiento en persecución de vehículos, conocimiento que les facilitará el trabajo de detención de inmigrantes.

Es así como, la Academia de la Patrulla Fronteriza en Artesia, Nuevo México, cobra una gran importancia, pues funge como un semillero que aportará la cantidad de agentes necesarios para seguir adelante con la misión encomendada por el presidente de la nación.

Mientras que en varias estados y ciudades del país alejadas de la línea limítrofe con México se efectúan operativos de ICE en busca de extranjeros a quienes se pretende deportar, en Artesia cientos de reclutas entrenan en simuladores de conducción y también en el extenso complejo de 3,700 acres que abarca dos campus.

Al respecto, Jared Ashby, jefe de patrulla del Valle del Río Grande, reconoce que la estrategia adoptada por el gobierno representa un cambio rotundo.

“En mis aproximadamente 20 años trabajando en el gobierno, esta es la primera vez que he visto al gobierno actuar más rápido.

Creo que antes los contrabandistas se veían incentivados por nuestra política de persecución. Los dejábamos escapar para que supieran que la Patrulla Fronteriza no los perseguiría”, señaló para CNN.

El proceso de formación de la Patrulla Fronteriza incluye entrenamiento físico, táctico y manejos de armas. (Crédito: Matt York / AP)

Y es que, además de entrenar a los reclutas, también se está recapacitando a cientos de agentes que se graduaron bajo la administración Biden y que se encuentran desactualizados sobre el manejo de armas, vehículos y técnicas de detención.

Por el momento se habla de cerca de 3,000 agentes reclutados, los cuales se irán sumando a los más de 19,000 que ya operan a nivel nacional. Sin embargo, la cantidad tiende a incrementar debido a la magnitud de la misión establecida desde Washington.

Para entrenar mejor a los reclutas se han construido más barracas, se han renovado gimnasios e incluso se les ofrece planes de nutrición adaptados acorde al nivel de entrenamiento al cual se someten.

De esa manera, se ha logrado pasar de 61,913 elementos reclutados por Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el año fiscal 2024, a 103,414, en 2025.

Un dato por demás sobresaliente es que cerca de la mitad de los agentes de la Patrulla Fronteriza que prestan servicio en la frontera sur son de origen hispano o latino.

