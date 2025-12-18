Paulina Mercado desmiente rumores sobre la salud de Juan Soler

La presentadora de televisión Paulina Mercado decidió ponerle punto final a las especulaciones que surgieron en torno al estado de salud de su pareja, el histrión Juan Soler, quien se enfrentó a rumores sobre una supuesta intervención médica de emergencia. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Los dimes y diretes se generaron hace unas semanas, cuando la actriz Lucía Méndez brindó unas declaraciones sobre su ex esposo Pedro Torres, cuya situación de salud fue comparada con la de Juan Soler. Y es que según la ‘Diva de México’, el argentino pasó por el quirófano como resultado de una afección cardíaca.

“Es un hombre bello, hermoso, creo que lo operaron de algo, creo que le quiso dar un infarto (…) No sé si estoy cometiendo una indiscreción, pero lo pongo como ejemplo que es una gente guapísima, maravilloso, joven, fuerte y te pasa eso“, dijo Méndez en entrevista con el programa ‘De Primera Mano’.

Debido a la preocupación que se generó en redes sociales, Paulina Mercado, pareja del galán de telenovelas, decidió abordar el tema en un reciente encuentro con la prensa.

“No, yo creo que se equivocó, yo creo que hablaba de otra persona, no tengo ni idea. Juan no ha sido intervenido y por supuesto que se los platicaría, desde luego. Qué podemos hacer con la salud, no la controlamos, no tiene nada de malo”, comentó la famosa.

De acuerdo con Paulina Mercado, el único momento en el que la salud de Juan Soler se vio comprometida fue meses atrás, durante su participación en el reality “Top Chef VIP”.

“Fue el susto nada más de cuando estuvo en Colombia que fue deshidratación, fue una infección en los riñones, le dio un burnout, era tanto cansancio, aparte grababan todos los días, el fin de semana se iba a clases. Yo te lo juro que le decía: ‘Amor, tu cuerpo va a reaccionar, cuídate’. Al final del día el cuerpo es sabio, hay un momento en que dice: ‘Hasta aquí, ya no puedo más’. Pero gracias a Dios, no”, sentenció.

Para finalizar, señaló que el protagonista de historias como “Cuando me Enamoro” y “La Otra” se encuentra sano y enfocado en su profesión: “Juan está en extraordinaria salud en este momento, está muy bien, está cocinando mucho, está con proyectos nuevos, está increíble pero gracias por preguntar”, indicó.

“No sé Lucía Méndez por qué habrá dicho eso, yo creo que se equivocó de nombre. Pero tipaza Lucía, te mando un beso, aunque seas despistada“, reiteró.

