Empleado escolar en California habría solicitado actos sexuales a una menor para devolverle su teléfono

Un supervisor de seguridad de una escuela preparatoria fue arrestado tras presuntamente tomar el teléfono de una estudiante y solicitarle sexo a cambio de que le devolviera el dispositivo.

Reuben Carter Freeman, de 36 años, trabajaba como supervisor de seguridad en la escuela preparatoria Vallejo, en Vallejo, California, y fue arrestado cuando la policía acudió a la escuela aproximadamente a las 3:04 p. m., hora local, el martes 16 de diciembre, según un comunicado de prensa de la Policía de Vallejo.

El personal escolar identificó a Freeman como el “responsable” y este “huyó del campus tras enterarse de que se había notificado a la policía”, informaron las autoridades en el comunicado.

Posteriormente, la policía encontró a Freeman en las inmediaciones y lo detuvo sin incidentes.

“Los agentes realizaron una investigación exhaustiva y determinaron que Freeman había tomado a la fuerza el teléfono de una estudiante y declaró que no lo devolvería a menos que ella accediera a sus exigencias”, escribió el Departamento de Policía de Vallejo en el comunicado de prensa.

La investigación reveló además que Freeman le solicitó actos sexuales a la estudiante, la retuvo contra su voluntad y le impidió salir del aula mientras aún tenía su teléfono. Freeman finalmente le devolvió el teléfono y solo le permitió salir después de que ella accediera a algunas de sus exigencias.

Freeman fue ingresado en la Cárcel del Condado de Solano por múltiples cargos, incluyendo solicitar actos lascivos en público, privación ilegal de la libertad y robo, según informó el Departamento de Policía de Vallejo (VPD).

“Proteger a los estudiantes es una responsabilidad fundamental de este departamento”, declaró el jefe de policía de Vallejo, Jason Ta, en un comunicado.

“Cuando recibimos información sobre comportamiento preocupante en un campus escolar, nuestros oficiales responden con rapidez y decisión. Haremos responsables a las personas implicadas y seguiremos trabajando estrechamente con las autoridades escolares para garantizar que los campus sigan siendo entornos seguros para los estudiantes y el personal”.

