Santiago Giménez y la promesa que hizo después de la operación del tobillo

Veinticuatro horas después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido para corregirle la molestia en uno de sus tobillos, Santiago Giménez, delantero del AC Milan, publicó un mensaje en sus redes sociales donde agradeció el apoyo y prometió regresar a las canchas más fuerte que nunca.

“¡Todo salió muy bien! Muchas gracias a todos por su apoyo, su cariño y sus mensajes. Ahora toca recuperarme al 100 por ciento con mucho trabajo y mucha disciplina para volver como se debe. Estaremos más fuertes que nunca, ¡nos vemos pronto!”, publicó Giménez en su cuenta oficial de Instagram acompañado de fotografías en el hospital acompañado por su familia.

Giménez tuvo que acudir a la ciudad de Ámsterdam, en Países Bajos, para tener una segunda opinión de cuál era el mejor procedimiento para retirar el dolor de uno de sus tobillos, que no le permitía tener su máxima potencia en las canchas.

En esta ciudad neerlandesa, Giménez fue notificado de que tenían que hacerle un procedimiento quirúrgico para hacer una limpieza total de la parte dañada y así fue como decidió operarse el reciente jueves con la finalidad de poder ser útil al proyecto del técnico Massimiliano Allegri.

Precisamente Allegri, después de la ausencia de ocho juegos de Giménez desde el pasado 28 de octubre, fue quien informó de que el llamado “Bebote” tendría que pasar al quirófano para encontrar la solución a su disminución física en el terreno de juego.

“Giménez será operado mañana. Estuvo un tiempo con terapia conservadora y estaba bien, pero el problema del tobillo ha empeorado. Espero tenerlo de vuelta lo antes posible. Pero no hemos hablado del mercado de fichajes. Ahora mismo, nuestro objetivo es recuperar a los jugadores de la lesión y luego veremos qué oportunidades se nos presentan en enero”, dijo el estratega del AC Milan.

La prensa italiana hace cálculos de su regreso

La prensa italiana, mientras tanto, hizo cálculos del posible regreso de Santiago Giménez al terreno de juego señalando que no hay una fecha exacta, pero que de acuerdo a la rehabilitación se espera que su reaparición sea dentro de dos meses, aunque en este sentido se cuestionan si el técnico lo tomará en cuenta en su armado táctico después del receso decembrino.

Giménez espera estar listo para competir

Santiago Giménez, una vez recuperado del dolor que no le permitía rendir en todo su potencial, dijo en redes sociales que está listo para la competencia tanto en el AC Milan como en la selección de México para el próximo Mundial.

En este sentido, se maneja que Giménez sabía los riesgos de la operación, pero que después de las opiniones clínicas decidieron operarlo para que pudiera tener una buena recuperación y así estar listo para la competencia en el alto rendimiento.

Todo salió muy bien!! Muchas gracias a todos por su apoyo, su cariño y sus mensajes.



Ahora toca recuperarme al 100% con mucho trabajo y mucha disciplina para volver como se debe. Estaremos más fuertes que nunca, nos vemos pronto!!



“Mira que te mando que te esfuerces y seas… pic.twitter.com/jyEa6hY70M — Santiago Gimenez (@Santgimenez_) December 19, 2025

Giménez sabe que en el AC Milan todo mundo espera que no esté listo para poder recriminar a la directiva y al cuerpo técnico de haber apostado por el delantero mexicano, mientras que en el Tricolor deberán pelear la titularidad con Armando “Hormiga” González, Ángel Sepúlveda, Germán Berterame y Henry Martín, si es que logra regresar a su nivel de hace dos torneos.

Así que por lo pronto con Santiago Giménez todos son alabanzas y para bienes de parte de su familia, que seguramente pasará la Navidad en Milán para acompañarlo en este momento donde su actitud busca encontrar respuestas y ponerle el pecho a las balas.

Seguir leyendo:

– Santiago Giménez será operado del tobillo y el Mundial 2026 es una incógnita

– Santiago Giménez en riesgo de perderse el Mundial por la lesión en el tobillo

– Agente de Santiago Giménez habla del interés de otros clubes de Inglaterra





